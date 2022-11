VIDEO - Harga Kebutuhan Pokok di Kota Sabang Masih Stabil

Laporan Aulia Prasetya |Sabang

SERAMBINEWS.COM,SABANG - Harga bahan pokok di Pasar tradisional Kota Sabang hingga saat ini masih stabil.

Pantauan serambinews.com pada Senin (28/11/2022) bahan pokok yang masih stabil itu diantaranya cabai merah, cabai rawit, bawang putih dan bawang merah.

Harga cabai merah Rp 33 ribu per kg, cabe rawit Rp 22 ribu per kg, bawang Aceh Rp 38 ribu per kg dan bawang putih Rp 25 Ribu per kg.

Menurut pedagang beberapa kebutuhan pokok yang masih stabil tidak mengalami kenaikan atau penurunan harga yakni, beras merek merak Rp 180 per sak, beras merk penguin Rp 173 ribu, minyak goreng di harga Rp 15 ribu per kg, gula pasir Rp 15 ribu per kg, tepung kanji dan tepung roti masing masing Rp 12 ribu per kg.

Sementara untuk telur mengalami kenaikan di harga Rp 54 ribu dari sebelumnya Rp 48 ribu per papan dan kemudian tomat medan sedikit mengalami kenaikan Rp 12 ribu per kg dari sebelumnya Rp 10 ribu per kg. (*)

Dari Sabang Aulia Prasetya Serambinews.Com

Narator: Syita

Video Editor: M Anshar