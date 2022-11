Arab Saudi Latih Lembaga Pemerintah Bahasa Isyarat, Perluas Layanan ke Penyandang Disabilitas

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Otoritas Arab Saudi untuk Penyandang Disabilitas menyelenggarakan lokakarya untuk lembaga pemerintah berjudul Dasar-dasar komunikasi dalam bahasa isyarat di Riyadh.

Lokakarya ini bertujuan mengajarkan dasar-dasar komunikasi dengan penyandang tunarungu.

Sehingga, akan dapat meningkatkan kesadaran di sektor pemerintahan tentang cara menangani dan berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, seperti dilansir Arab News, Rabu (30/11/2022).

Lokakarya tersebut dihadiri oleh beberapa instansi pemerintah, seperti National Center for Events, General Entertainment Authority dan National Center for Measuring Performance of Public Agency.

Kemudian, General Authority for Visual and Audiovisual Media, dan masih banyak lagi.

Para peserta memiliki pengalaman langsung dengan orang-orang gangguan pendengaran dan bagaimana berkomunikasi dengan mereka.

Program ini juga bertujuan menciptakan kesadaran di antara instansi pemerintah tentang hak-hak penyandang disabilitas untuk mencapai masyarakat inklusif dengan pemberian layanan yang berkelanjutan.

Otoritas telah bekerja pada beberapa lokakarya kesadaran untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas untuk mencapai masyarakat inklusif yang mempromosikan integrasi.

Hal itu sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas dan tujuan Saudi Vision 2030.

Sulaiman Alrumaikhan, seorang manajer komunikasi sosial di otoritas tersebut kepada Arab News, Rabu (30/11/2022) mengatakan:

“Lokakarya ini sebagai langkah yang jelas untuk memastikan integrasi penyandang disabilitas ke dalam masyarakat.”

Pembentukan lokakarya ini akan memiliki dampak yang luar biasa dalam meningkatkan kesadaran.

Bahkan, sebagai hasilnya, integrasi dan inklusi penyandang disabilitas ke dalam pasar tenaga kerja dan masyarakat, tambahnya.

Alrumaikhan menambahkan bahasa isyarat dapat digunakan di berbagai sektor dengan meminta otoritas terkait untuk melatih mereka dalam bahasa tersebut.(*)