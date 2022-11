Meriahkan HUT PGRI dan HGN Ke-77, Kemenag Koba FC Gelar Turnamen Futsal, Ini Pesertanya

For Serambinews.com

Laporan Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kemenag Koba FC Banda Aceh menggelar turnamen futsal dalam rangka memeriahkan HUT PGRI dan HGN Ke-77.

Turnamen yang memperebutkan piala Kepala Kemenag Kota Banda Aceh tersebut dipentaskan di Lapangan Futsal Diaz, Lampriet, Banda Aceh, Minggu (27/11/2022) pagi.

Ada tiga tim yang ambil bagian dalam kejuaraan tersebut, yakni tim jentang Madrasah Ibtidaiyah (MI), tim Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan tim Madrasah Aliyah (MA).

Ketiga tim tersebut bertanding dalam system kompetisi penuh atau system jumpa.

Hasilnya, Tim MA dan MTs harus berbagi gelar karena mengumpulkan poin sama yakni 4 dari 1 kali menang dan 1 kali imbang, serta agregat gol juga seimbang yaitu 10-9.

Sebaliknya, Tim MI harus rela jadi juru kunci karena menelan dua kali kekalahan dari Tim MA serta Tim MTs.

Baca juga: Jamu Kemenag Aceh Barat FC di SHB, Kemenag Koba FC Petik Kemenangan 3-1, Begini Jalannya Laga

Hasil lengkap ketiga laga tersebut yakni, MA (6) vs (5) MI, MTs (4) vs (4) MA, dan MI (5) vs (6) MTs.

Pemain MI yaitu, Irwandi Mahya, Ismahadi Ibrahim, Ammar, Amin, Yeki, Yusrizal, Setia Budi, serta Dek Mun.

Skuad MTs: Pak Utsman, Azmi, Hasbul, Musa, Muhammad Usi, Zahri, dan Dedi.

Sedangkan line-up Tim MA adalah, Abu Waled, Ustaz Saifullah, Abon Klieng Meuria, Ustaz Munandar, Munir, Hardianto, Khalis, serta Thabrani.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Banda Aceh, H Abrar Zym, SAg, MH.

Dalam sambutannya, Abrar Zym mengatakan, turnamen ini tujuan pertamanya adalah untuk sehat dan bugar, sekaligus untuk menghilangkan jenuh.

Baca juga: Sembilan Gol Tercipta di Laga Kemenag KOBA FC Versus USK Eksekutif, Ini Pemenangnya

“Selanjutnya ajang silaturrahim, kalah menang tidak masalah, tapi ada uang gembira dan piala (trofi), kemudian untuk pembinaan mentalitas, sportifitas, mental harus sportif, bermain dengan baik untuk menjalin silaturrahim,” ajak H Abrar.