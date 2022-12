Stok dan Harga Sembako di Simeulue Stabil, Ini Daftarnya

"Dari pantauan pasar, untuk stok bahan pokok di Simeulue saat ini aman. Kalau harga bahan pokok masih stabil," imbuh Novikar Setiadi saat dikonformasi Serambinews.com.

Laporan Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue. Novikar Setiadi MSi, kepada Serambinews.com, Kamis (1/12/2022) mengatakan, bahwa untuk stok kebutuhan pokok di Simeulue saat ini cukup aman.

Begitu juga dengan harga, petugas dari Disperidagkop dan UKM Simeulue yang memantau di dua pasar yakni pasar di Sinabang dan pasar Kampung Aie, melaporkan harga masih stabil.

Jika pun ada kenaikan, hanya beberapa harga bahan pokok.

Namun, tidak begitu signifikan kenaikannya.

"Dari pantauan pasar, untuk stok bahan pokok di Simeulue saat ini aman. Kalau harga bahan pokok masih stabil," imbuh Novikar Setiadi saat dikonformasi Serambinews.com.

Dikatakan juga, pihaknya secara rutin memantau perkembangan kebutuhan pokok di wilayah kepulauan itu.

Berikut ini sejumlah harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Simeulue.

Beras premium Rp 12.400 per kilogram (kg), beras medium Rp 11.000 per kg, gula pasir Rp 15.000 per kg, minyak goreng curah Rp 16.000 per kg, minyak goreng kemasan Rp 20.000 per liter, telur Rp 1.800 per butir, cabai Rp 40.000 per kg, bawang merah Rp Rp 40.000 per kg, daging Rp 150.000 per kg, bawang putih Rp 40.000 per kg, dan kacang kedelai Rp 16.000 per kilogram.(*)

