Pelukis AS Keturunan Lebanon-Suriah Kagumi Dubai, Gelar Pameran Hingga 16 Desember 2022

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Pelukis berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Sarah Awad mengagumi Kota Dubai, Uni Emirat Arab yang dipenuhi gedung menjulang tinggi.

Lahir dari ayah Lebanon-Suriah dan ibu Lebanon dan terlepas dari akar Levantine-Arab, dia melakukan kunjungan pertamanya ke Timur Tengah pada November 2022.

Dia menggelar pameran lukisan bertajuk: di The Third Line di Dubai, “Rainbow Clearance and Other Paintings,” yang akan menempati dua lantai galeri hingga 16 Desember 2022.

“Hal yang benar-benar mengejutkan saya tentang Dubai adalah komunitas internasional dan betapa bersemangat dan beragamnya itu,” kata Awad kepada Arab News, Jumat (2/12/2022).

“Orang-orangnya sangat ramah, hangat dan mereka datang untuk berpartisipasi," ujarnya.

"Sangat menyenangkan, semua orang saling mengenal dan mendukung satu sama lain,” tambahnya.

Awad telah tertarik pada seni sejak kecil.

“Pendidikan seni di Amerika Serikat tidak bagus dan keluarga saya bukan seniman, tetapi ibu saya selalu memperkenalkan saya pada proyek-proyek kreatif,” katanya.

“Untuk beberapa alasan, ketika saya masih kecil, saya tahu saya akan menjadi seorang pelukis," akunya.

“Saya rasa saya tidak bisa membayangkan melakukan hal lain," tambahnya.

"Menurut saya melukis sebagai anugerah, selain sumber ketegangan, karena selalu ada rasa tidak puas atau merasa masih ada pertanyaan dan sesuatu yang belum terselesaikan,” lanjutnya.

“Saya pikir yang menarik bagi saya tentang melukis, rasa yang tidak diketahui dan untuk membuat lukisan yang bagus, Anda harus mengalami ketidaktahuan,” ungkapnya.

Karya-karya dalam pameran ini menunjukkan praktik Awad dalam melapisi dan menggabungkan bentuk, warna, dan wajah menjadi satu.

Bentuknya mengalir bebas dan berani, ditandai dengan sapuan kuas yang tebal dan tak kenal takut.