Belanda Vs Amerika Serikat, Satu Lagi Cody!

Belanda Vs Amerika Serikat

FOR SERAMBINEWS.COM

BAGAIMANA meredam ancaman Cody Gakpo itulah salah satu fokus tim Amerika Serikat (AS) saat menantang Belanda dalam babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion Khalifa International, Ar-Rayyan, Qatar, Sabtu (3/12) malam nanti.

The Yanks, julukan AS, lolos ke sistem gugur ini setelah jadi runner- up Grup B, di bawah Inggris.

Mereka mengemas lima poin hasil imbang dua kali, 1-1 kontra Wales, dan 0-0 kontra Inggris, serta menang 0-1 atas Iran di laga terakhir.

Sedang Belanda lolos setelah jadi juara Grup A, dengan Senegal jadi runner-up.

Dalam perjalanannya, tim Oranye mengalahkan Senegal 0-2, imbang dengan Ekuador 1-1, dan mengalahkan Qatar 2-0 di laga terakhir.

Yang patut digaris-bawahi, dari lima gol Belanda tersebut, tiga di antaranya lahir dari kaki Cody Gakpo.

Penyerang PSV Eindhoven berusia 23 tahun ini memang sedang naik daun, dan kini digadang- gadang calon kuat peraih sepatu emas.

Kini, Gakpo masuk dalam buku sejarah Belanda, bergabung dengan Johan Neeskens, Dennis Bergkamp, dan Wesley Sneijder dalam barisan pemain yang cetak gol di tiga laga Piala Dunia pertama mereka.

Jika cetak gol lagi malam ini, dia akan jadi yang pertama, dan satu-satunya pemain Belanda yang cetak gol di empat laga beruntun di Piala Dunia.

Dan jadi pemain kedua di kolong jagat yang melakukannya setelah David Villa untuk Spanyol pada Piala Dunia 2010 lalu.

Melejitnya Gakpo bukan kejutan sebenarnya.

Baca juga: Piala Dunia 2022 - Prediksi Skor Belanda vs Amerika Serikat di Babak 16 Besar, Pulisic Siap Bermain

Baca juga: Jerman Terusir dari Piala Dunia dan Seluruh Tim Pulang, 2 Pemainnya Tetap Berada di Qatar, Ada Apa?

Dia mengikuti tren gemilangnya di level klub.

Dalam 14 laga domestik musim ini, winger sayap PSV Eindhoven ini mengemas sembilan gol dengan 12 assist.

Di semua kompetisi, ia memiliki 30 keterlibatan gol dalam 24 penampilan.