VIDEO - Ratusan Mahasiswa di Lhokseumwe  Mengikuti Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, - Badan Riset dan Inovasi Nasional menggelar pelatihan penulisan karya ilmiah bagi ratusan mahasiswa dan dosen di Lhokseumawe.

Kegiatan yang merupakan inisiasi dari Anggota Komisi VII DPRI Asal Aceh, H Anwar Idris ini berlangsung di Hotel Lido Graha, Minggu (4/12/2022).

Anwar Idris menjelaskan, pengetahuan penulisan karya ilmiah sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa.

Karena fungsinya sangat banyak dalam menunjang pendidikan mereka, diantaranya dapat melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif.

Lalu, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, serta akan memberikan kepuasan intelektual.

Dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional Anwar Idris membuat pelatihan penulisan karya ilmiah bagi ratusan mahasiwa di Lhokseumawe.

Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengatahuan dalam menunjang pendidikan akademik para mahasiswa. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar

Berita Selengkapnya di: https://aceh.tribunnews.com/2022/12/04/ratusan-mahasiswa-di-lhokseumwe-mengikuti-pelatihan-penulisan-karya

=========== Syedara Lon, jangan lupa SUBSCRIBE, SHARE, and COMMENT. Update video viral lainnya: http://bit.ly/serambivideo Update berita terpopuler lainnya: http://bit.ly/SerambinewsPopuler Update info terkini via Serambinews.com: https://aceh.tribunnews.com/ Follow akun Instagram https://bit.ly/IGserambinews Follow akun Twitter http://bit.ly/TwitterSerambinews Follow dan like fanpage Facebook http://bit.ly/FBserambinews Follow akun TikTok http://bit.ly/tiktokserambinews