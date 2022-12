Pj Gubernur Imbau Bupati dan Wali Kota Dukung Penuntasan Vaksinasi Polio Bagi Anak

Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mendampingi Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin meneteskan vaksin Polio kepada anak-anak pada kegiatan pencanangan Sub PIN Polio di Aceh, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh (5/12/2022).

"Tolong kerja sama dengan seluruh unsur Forkopimda, sehingga target 95 persen (sub pin polio) dapat tercapai," kata Achmad Marzuki saat pencanangan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub Pin) Polio Aceh oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (5/12/2022).

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengimbau seluruh Bupati dan Wali Kota se-Aceh agar serius melakukan kegiatan Sub Pin Polio di masing-masing daerah.

Marzuki menyampaikan terima kasih dari semua pihak yang terlibat menanggulangi kejadian ditemukannya kasus Polio di Aceh, hingga kemudian ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB.

"Terima kasih kepada Unicef dan WHO yang telah memberikan perhatian luar biasa untuk penanganan Polio di Aceh," kata dia.

Pencanangan Sub Pin Polio Aceh dilakukan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Seremonial pelaksanaan dilakukan di Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh.

Menteri Kesehatan dan Pj Gubernur kemudian melaksanakan langsung pemberian imunisasi polio, bagi anak sekolah yang dihadirkan langsung ke lokasi.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, mengatakan Sub Pin Polio tersebut dilakukan sebagai respon KLB Polio yang terjadi di Aceh.

Sub pin ini sebelumnya juga terlebih dahulu sudah dilakukan di Pidie, lokasi ditemukannya kasus, yang dilaksanakan sejak tanggal 28 November bulan lalu.

"Sampai hari ini pelaksanaan sudah mencapai 79,5 persen. Sisanya akan dikejar dalam 1-2 minggu ini, sehingga target 95 persen vaksinasi tercapai," kata dr Hanif.

Kadis Kesehatan melanjutkan, pelaksanaan vaksinasi polio akan dilakukan pada anak usia 0-12 tahun di seluruh Aceh.

Targetnya ada 1,2 juta yang akan mendapatkan vaksinasi dengan capaian target 95 persen.