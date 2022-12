Noah Sinclair Lulus SD, Bunga Citra Lestari Berkaca-kaca Lihat Sang Anak Unjuk Kebolehan

Dalam video yang berdurasi singkat itu memperlihatkan aksi Noah di atas panggung bersama teman-temannya. Dalam momen itu, mata BCL tampak berkaca-kaca, kemudian tersenyum saat melihat anaknya unjuk kebolehan.

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Bunga Citra Lestari membagikan kabar bahagia.

Penyanyi yang dikenal dengan panggilan BCL ini menyampaikan kabar tersebut dengan penuh haru.

Pasalnya, anak semata wayangnya, Noah Sinclair, baru saja lulus SD.

Hal itu diketahui melalui Instagram pribadinya, @bclsinclair.

Noah Sinclair diketahui lulus SD dan akan segera masuk SMP.

Dalam video yang berdurasi singkat itu memperlihatkan aksi Noah di atas panggung bersama teman-temannya.

Dalam momen itu, mata BCL tampak berkaca-kaca, kemudian tersenyum saat melihat anaknya unjuk kebolehan.

BCL kemudian memberikan ucapan kepada Noah melalui keterangan video

“Congratulation Noah,” tulis BCL dikutip Kompas.com, Selasa (6/12/2022).

BCL juga mengaku bangga atas prestasi yang diraih putra semata wayangnya.

“I am really proud of you,” tambah BCL menambahkan emotikon hati.

Netizen yang melihat unggahan BCL langsung berkomentar.

Tak sedikit dari mereka yang juga memberikan ucapan terhadap Noah.

“Congrats…berbakay seperti ortunya,” tulis @d.sumartini.

“Selamat Noah. Welcome to the new chapter of ur life,” tulis @irin.bijoux.

“Glowing bersinar sekali anaknya bund,” tulis @irfan.f246.

