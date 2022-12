Pria Berblangkon Pandai Saksofon Hibur Suporter Piala Dunia 2022

SEORANG pria yang berasal dari Indonesia turut menghibur suporter Piala Dunia 2022 di Qatar dengan permainan saksofon-nya.

Pria itu diketahui berasal dari Indonesia karena pada saat memainkan kemampuannya bermain saksofon, dia memakai baju tradisional Jawa.

Dia memakai baju beskap lengkap dengan blangkonnya.

Tentu saja itu permainan saksofon-nya dengan lagu-lagu legendaris menjadi pertunjukkan yang menjadi daya tarik tersendiri dan sangat menghibur para suporter Piala Dunia di Qatar.

Jurnalis Tribunnews, Eko Priyono, mengabadikan pertunjukkan saksofon tersebut di Stasiun Metro Sport City, Qatar, Minggu (4/12/2022).

Dari pantauan langsung via Facebook Wartakota, pemain saksofon tersebut tampak memakai baju beskap yang dipadukan dengan bawahan memakai kain batik, serta menggunakan blangkon berwarna merah di kepala.

Pria Indonesia tersebut berdiri di pinggir lorong Stasiun Sport Metro City ketika memainkan saksofon.

Dalam alunan saksofon yang dimainkan, terdengar musik Indonesia era 90-an.

Selain itu, dia juga memainkan lagu terkenal Lionel Richie berjudul Hello, selain itu terdengar pula lagu berjudul 'Boulevard - I don't know why you said goodbye' dengan tiupan saksofonnya.

Baca juga: Target Besar Kylian Mbappe di Piala Dunia 2022 Qatar, Bola Emas Tak Penting

Baca juga: Hasil 16 Besar Piala Dunia 2022: Perancis dan Inggris Bertemu di Perempat Final, Sisa 4 Tempat

Dengan panggung khusus yang didukung dengan penggunaan beberapa sound system, pertunjukkan saksofon tersebut sukses menarik perhatian beberapa orang yang lewat di depannya.

Beberapa orang yang lewat tampak berhenti sebentar untuk menikmati musik dan mengabadikannya di ponsel masing-masing.

Pria pemain saksofon tersebut merupakan diaspora asal Blitar, Jawa Timur, Indonesia yang bernama Budi Wahono.

Budi memang sengaja disiapkan oleh pihak Qatar untuk meramaikan perhelatan Piala Dunia 2022.

Sejak Oktober 2022, Budi sudah menghibur warga dan wisatawan di Qatar.