VIDEO - Innova Zenix Hadir di Aceh, Dilengkapi Teknologi Toyota Hybrid System Generasi ke-5

SERAMBINEWS, BANDA ACEH - PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali menghadirkan produk terbarunya All New Kijang Innnova Zenix.

Kehadiran All New Kijang Innova Zenix ini menjadi komitmen Toyota dalam mengembangkan kendaraan Hybrid EV yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kini, produk terbaru dari Toyota itu sudah bisa dipesan di Dealer Resmi Toyota PT Dunia Barusa Banda Aceh, maupun di kantor cabangnya yang ada di Meulaboh dan Lhokseumawe.

Informasi ini disampaikan oleh Operation Manager PT Dunia Barusa, Afriady Muhammad, Senin (5/12/2022).

Kehadiran All New Kijang Innova Zenix, dikatakan Afriady, mampu menghadirkan performa berkendara yang superior karena mengadopsi platform dan mesin Toyota New Global Architecture atau TNGA, serta teknologi Toyota Hybrid System generasi ke-5.

Kijang Innova Zenix, katanya memang dirancang untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman bagi pengguna.

Hal itu dikatakan Afriady, sesuai dengan visi

Toyota dalam menciptakan ever- better cars untuk dunia yang lebih sustainable dan inklusif, serta untuk mencapai pengurangan emisi karbon.

Sebelumnya, mobil baru Toyota Innova Zenix hybrid ini sudah dilaunching di Jakarta pada 21 November 2022.

Setelah dilaunching di Jakarta, permintaan untuk di Aceh juga terus meningkat hingga saat ini.

Kepala Cabang PT Dunia Barusa Banda Aceh, Azhar menyebutkan sejak dilaunching di Jakarta, animo masyarakat Aceh terhadap Toyota Innova Zenix ini sangat bagus.

Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pemesanan yang masuk ke dealer Toyota, tidak hanya di Banda Aceh tapi juga di kantor cabang yang ada di Meulaboh dan Lhokseumawe.

Sementara untuk harga All New Kijang Innova Zenix on te road (OTR) Aceh yaitu Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (non premium color) Rp 423.208.000/unit.

Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (premium color) Rp 426.208.000/unit.