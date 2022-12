8 Tim Lolos Perempat Final Piala Dunia 2022, Maroko dan Portugal Terakhir, Siapa Bakal ke Semifinal?

SERAMBINEWS.COM - Sebanyak delapan tim sudah memastikan tiket delapan besar Piala Dunia 2022.

Kini, daftar tim lolos perempat final Piala Dunia 2022 sudah lengkap.

Argentina , Perancis, Inggris, Kroasia dan Brasil sudah memastikan lolos perempat final lebih dulu setelah mengalahkan lawan-lawannya.

Maroko dan Portugal jadi dua tim terakhir yang melaju.

Maroko memastikan langkahnya lebih dulu.

Siapa yang bakal melaju ke semifinal untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak?

Maroko tim berjuluk Singa Atlas itu secara mengejutkan menghentikan Spanyol di babak 16 besar.

Maroko sempat bermain imbang 0-0 dengan Spanyol sampai 120 menit dalam laga di Stadion Education City, Al Rayyan, Qatar, pada Selasa (6/12/2022) malam WIB.

Namun, pada drama adu penalti, Maroko yang mendapat kesempatan menendang lebih dulu unggul 3-0 atas Spanyol.

Kemenangan timnas Maroko ditentukan oleh Achraf Hakimi yang ditugaskan sebagai eksekutor keempat tim.

Jangan lupakan juga jasa kiper Yassine "Bono" Bounou. Bono menepis dua dari tiga tendangan penalti La Furia Roja.

Dikutip dari Sofa Score, Bono kini tercatat sebagai kiper asal Afrika pertama dan satu-satunya yang mampu menepis dua tendangan dalam satu laga adu penalti Piala Dunia.

Kiper milik Sevilla itu pun terpilih menjadi penampil terbaik alias man of the match laga Maroko vs Spanyol.

Setelah Maroko lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar, timnas Portugal menyusul kemudian.