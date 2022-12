Keluarga Donald Trump Dinyatakan Bersalah, Terbukti Melakukan Penipuan Pajak, Trump Langsung Banding

Mantan Presiden AS Donald Trump

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Bisnis keluarga mantan Presiden AS Donald Trump dinyatakan bersalah atas penipuan pajak oleh juri New York pada Selasa (6/12/2022).

Keputusan itu memberikan pukulan berat kepada mantan presiden saat dia melihat Gedung Putih lagi.

Organisasi Trump dan entitas terpisah Trump Payroll Corp. dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, menandai pertama kalinya perusahaan tersebut dihukum karena kejahatan.

"Ini adalah kasus keserakahan dan kecurangan," kata Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg, yang menuntut kasus tersebut, seperti dilansir AP.

Trump sendiri tidak didakwa tetapi fakta bisnis real estat, hotel, dan golf yang luas yang menyandang namanya sekarang menjadi penjahat yang dihukum.

Kemungkinan akan merusak reputasinya saat ia mencari pencalonan presiden dari Partai Republik pada tahun 2024.

Kedua entitas tersebut dihukum karena menjalankan skema 13 tahun untuk menipu dan menghindari pajak dengan memalsukan catatan bisnis. Secara keseluruhan, mereka dinyatakan bersalah atas 17 dakwaan.

Juri setuju dengan jaksa penuntut bahwa Trump Organization yang saat ini dijalankan oleh dua putra dewasa Trump, Donald Jr dan Eric Trump menyembunyikan kompensasi yang dibayarkan kepada eksekutif puncak dari 2005 sampai 2021.

CFO lama Allen Weisselberg, telah mengaku bersalah atas 15 tuduhan penipuan pajak.

Dia bersaksi melawan mantan perusahaannya sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan.

Dia tidak melibatkan Trump selama persidangan.

Seorang teman dekat keluarga Trump, Weisselberg yang berusia 75 tahun mengakui bersekongkol dengan perusahaan untuk menerima keuntungan yang tidak diumumkan.

Seperti apartemen bebas sewa di lingkungan Manhattan yang mewah, mobil mewah untuk dia dan istrinya, dan uang sekolah swasta untuk cucunya.

Menurut kesepakatan pembelaannya, Weisselberg setuju membayar denda dan hukuman hampir $2 juta.