Perusahaan Donald Trump Didenda Rp 25 Miliar, Dinyatakan Bersalah atas Kejahatan Perpajakan

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Perusahaan real estate keluarga mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinyatakan bersalah atas kejahatan pajakan' title='per pajakan'>per pajakan.

Organisasi Trump dinyatakan bersalah atas semua tuduhan pada Selasa (7/12/2022) setelah dua hari pertimbangan juri di New York.

Bisnis ini terkait dengan mantan presiden, tetapi baik Trump maupun anggota keluarganya tidak diadili secara pribadi.

Atas hasil persidangan ini, Trump bersumpah untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Trump mengaku "kecewa" dan sekali lagi menggambarkan kasus tersebut sebagai upaya untuk mencari-cari kesalahannya.

Dilansir dari BBC pada Rabu (7/12/2022), Perusahaan Trump dihukum karena memperkaya para eksekutif puncaknya dengan keuntungan-keuntungan yang tidak tercatat selama lebih dari satu dekade.

Tunjangan yang tidak dikenai pajak termasuk mobil mewah dan biaya sekolah swasta, kata jaksa penuntut.

Ada juga upaya mengelabui pungutan pajak dengan pencantuman gaji yang lebih rendah dari kenyataannya, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis.

Perusahaan Trump diperkirakan akan menghadapi denda sekitar 1,6 juta dollar AS atau setara hampir Rp 25 miliar.

Selanjutnya, perusahaan tersebut mungkin juga akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dan pembiayaan di masa mendatang.

Trump sebelumnya mengkritik persidangan tersebut bermotivasi politik.

Dia menyerang mantan kepala eksekutif keuangan Allen Weisselberg, karena mengaku bersalah pada Agustus dan bersaksi menentang perusahaan tersebut.

Dalam pernyataan terbarunya yang menyerang putusan tersebut, mantan pemimpin Republik itu bertanya mengapa Trump Organization harus dituntut atas "perilaku pribadi" Weisselberg.

Presiden ke-45 AS itu menuduh mantan karyawannya "melakukan penipuan pajak atas pengembalian pajak pribadinya sendiri.”