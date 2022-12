Profil Yassine Bounou, Kiper Maroko Pahlawan Adu Penalti Pulangkan Spanyol, Ukir Sejarah Piala Dunia

Kiper Maroko Yassine Bounou mencium bola saat adu penalti selama pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar antara Maroko vs Spanyol di Education City Stadium di Al-Rayyan, barat Doha pada Selasa 6 Desember 2022.(AFP/KARIM JAAFAR)

SERAMBINEWS.COM - Yassine Bounou menjadi pahlawan timnas Maroko saat jumpa Spanyol di 16 besar Piala Dunia 2022.

Kiper yang akrab disapa Bono itu tampil gemilang dalam babak adu penalti.

Yassine "Bono" Bounou mengukir sejarah setelah mengantar timnas Maroko ke perempat final Piala Dunia 2022 Qatar.

Timnas Maroko lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Spanyol via adu penalti di Education City Stadium, Rabu (7/12/2022) dini hari WIB.

Pemenang laga Maroko vs Spanyol harus ditentukan lewat adu penalti karena skor imbang tanpa gol bertahan sampai extra time.

Bono menjadi pahlawan kemenangan timnas Maroko karena berhasil menepis tendangan dua algojo penalti Spanyol, yakni Carlos Soler dan Sergio Busquets.

Penampilan Bono sangat solid karena dia juga sukses membaca arah tendangan penalti Pablo Sarabia yang membentur tiang kiri gawang Maroko.

Timnas Maroko pada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-0 (0-0).

Satu-satunya eksekutor penalti timnas Maroko yang gagal menunaikan tugasnya adalah Badr Benoun.

Adapun penampilan gemilang saat adu penalti laga Maroko vs Spanyol mengantar Bono mengukir sejarah Piala Dunia.

Dikutip dari Sofa Score, Bono kini tercatat sebagai kiper asal Afrika pertama dan satu-satunya yang mampu menepis dua tendangan dalam satu laga adu penalti Piala Dunia.

Seusai laga, Bono yang dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match pertandingan Maroko vs Spanyol mengaku bangga dengan pencapaian negaranya.



"Saya sangat bahagia untuk timnas Maroko. Kami bermain sangat luar biasa sepanjang pertandingan. Penampilan timnas Maroko secara keseluruhan sangat bagus," kata Bono dikutip dari FIFA.

"Ini hasil yang luar biasa untuk semua pemain," ujar kiper milik Sevilla itu menambahkan.