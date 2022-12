VIDEO Ikuti Kroasia, Kiper Timnas Maroko Yassine Bounou Pulangkan Timnas Spanyol

SERAMBINEWS.COM - Yassine Bounou menjadi pahlawan timnas Maroko saat jumpa Spanyol di 16 besar Piala Dunia 2022.

Kiper yang akrab disapa Bono itu tampil gemilang dalam babak adu penalti.

Yassine "Bono" Bounou mengukir sejarah setelah mengantar timnas Maroko ke perempat final Piala Dunia 2022 Qatar.

Timnas Maroko lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Spanyol via adu penalti di Education City Stadium, Rabu (7/12/2022) dini hari WIB.

Pemenang laga Maroko vs Spanyol harus ditentukan lewat adu penalti karena skor imbang tanpa gol bertahan sampai extra time.

Bono menjadi pahlawan kemenangan timnas Maroko karena berhasil menepis tendangan dua algojo penalti Spanyol, yakni Carlos Soler dan Sergio Busquets.

Timnas Maroko pada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-0 (0-0).

Seusai laga, Bono yang dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match pertandingan Maroko vs Spanyol mengaku bangga dengan pencapaian negaranya.



