VIDEO Pembukaan PORA XIV Pidie, Pj Gubernur Aceh Disambut Tari Meuhidang dan Serune Kalee

Pembukaan PORA XIV Pidie, Pj Gubernur Aceh Disambut Tari Meuhidang dan Serune Kalee

Laporan Nur Nihayati | Pidie



SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Opening Ceremony Pekan Olahraga Aceh (PORA) XIV di Lapangan Blangpaseh, Kota Sigli, Pidie dimulai Sabtu (10/12/2022) pukul 09.20 WIB. Event olahraga empat tahunan ini berlangsung 10-22 Desember 2022 di Kabupaten Pidie.



Pada pembukaan tersebut dihadiri Wakil Ketua KONI Pusat, Ketua KONI Aceh Muzakkir Manaf, Forkopim Aceh, Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto, Forkopimda Pidie, Bupati/Wali Kota se-Aceh, para Ketua KONI se-Aceh dan lainnya. Dan tentunya para atlet, official serta panitia pendamping.



Event ini diikuti 23 kontingen kabupaten/kota dengan 6.566 atlet yang berkompetisi di 35 cabang olahraga. Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan rombongan disambut iringan Serune Kalee dan penampilan Tari Meuhidang.

Baca juga: Besok, Cabor Angkat Besi Dimulai Lokasinya di SMAN 1 Sigli, Diikuti 13 Kabupaten/kota



Para tamu yang hadir disuguhi sirih oleh para penari. Penampilan Tari Meuhidang tampak cukup menarik perhatian pengunjung. Penari pria berbaju adat Aceh memayungi sang penari wanita menggunakan payung kuning.

Sementara itu, Muhammad Iqbal Ismail, mantan atlet tarung derajat menjadi pembawa obor PORA XIV. Sosok yang memperoleh tiga medali emas pada PON Papua 2021. Iqbal ini adalah mantan atlet Tarung Derajat asal Beure eh, Beureunuen, Pidie.



Pembukaan PORA XIV Pidie dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh ini berlangsung meriah. Setelah defile seluruh kontingen dilanjutkan penampilan drumband yang memukau hadirin.



Berdasarkan data dari website PORA XIV untuk jumlah atlet, pelatih, official dan ekstra official dari 23 kabupaten/kota yang akan bertanding di 36 cabang olahraga pada PORA XIV Pidie sebagai berikut:



Atlet 4.697 orang, pelatih dan official 1.607 orang, dokter dan medis 84 orang, ekstra official 268 orang, dengan total keseluruhan 6.656 orang.(*)

Baca juga: Sambut HUT Ke-66, Kodam IM Selenggarakan Even Iskandar Muda Trail, Berhadiah Umrah Hingga 4 Motor

Baca juga: Jeruk Bermanfaat untuk Kesehatan: Turunkan Kolesterol hingga Obati Diabetes