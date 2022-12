Bintang Basket Bebas, Mantan Marinir AS Masih Ditahan, Rusia Minta Ditukar dengan Agennya di Jerman

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Seorang mantan Marinir AS masih ditahan di Rusia saat pembebasan bintang baskes AS, Brittney Griner, dibarter dengan pedagang senjata Rusia Viktor Bout.

Permintaan Moskow untuk pembebasan seorang terpidana pembunuhan yang ditahan di Jerman belum dapat dipenuhi oleh AS, sehingga mantan Marinir AS juga tidak bisa dibebaskan.

Pertukaran Griner dengan Viktor Bout menimbulkan pertanyaan, seperti dilansir CNN, Senin (12/12/2022).

Mengapa pihak AS gagal mengamankan pembebasan Paul Whelan secara bersamaan, seorang mantan Marinir yang dituduh oleh Moskow sebagai mata-mata, tuduhan yang ditolak mentah-mentah oleh Washington.

Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan negosiasi tersandung atas permintaan pembebasan Vadim Krasikov, mantan kolonel di organisasi mata-mata domestik Rusia.

Dia menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan di Jerman.

Kirby mengakui di ABC "Minggu Ini" ada klaim mereka menginginkan seorang pria bernama uan Krasikov, yang telah ditahan oleh Jerman."

“Itu tidak dianggap sebagai tawaran serius,” kata Kirby, yang mencirikan Krasikov sebagai seorang pembunuh.

Kirby mengatakan memasukkan Krasikov dalam kesepakatan hanya sebagai itikad buruk Moskow untuk menghindari tawaran yang sangat serius dari pihak AS.

Pada Jumat (9/12/2022), juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menolak mengomentari masalah Krasikov.

Krasikov menjalani hukuman seumur hidup di Jerman karena membunuh seorang pejuang Chechnya di sebuah taman di Berlin pada 2019.

Sebuah pembunuhan yang menurut pihak berwenang Jerman diperintahkan oleh dinas intelijen Rusia.

Beberapa diplomat AS percaya permintaan pembebasan Krasikov berasal dari Presiden Vladimir Putin, The New York Times melaporkan.

Roger Carstens, utusan khusus presiden AS untuk urusan penyanderaan, mengatakan telah berbicara dengan Whelan sehari setelah pertukaran Griner-Bout, dan Whelan menyatakan frustrasinya.