Sambut Hari Disabilitas Internasional, SLB TNCC Gelar Jalan Santai Hingga Workhshop Internasional

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sekolah Luar Biasa TNCC Banda Aceh mengadakan beragam kegiatan edukatif dalam rangka rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember 2022.

Kegiatan pertama digelar adalah Long March atau jalan santai bertema "See The Able Not The Label" di Banda Aceh, Sabtu, 3 Desember 2022.

Rute jalan santai ini titik start Kantor Kodim 0101 BS Banda Aceh menuju finish di Taman Putroe Phang.

Informasi ini sebagaimana disampaikan dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Senin (12/12/2022).

Barisan jalan santai ini dilepas Pasiter Kodim 0101/BS, Mayor Inf Nanang Junaedi, setelah memberikan arahan singkat.

Jalan santai ini juga disemarakkan dengan persembahan dan iringan dari Marching Band Gita Handayani.

Selain itu ada papan qoutes yang bertuliskan berbagai kalimat bermakna motivasi bagi penyandang dan keluarga disabilitas serta bendera warna warni juga disajikan dalam iringan jalan santai ini.

Ketua Panitia Wahyu Afriyola, S.Pd menyampaikan bahwa pemilihan tema besar yang diusung dalam kegiatan ini yaitu "See The Able Not The Label" bermakna lihatlah disabilitas dari kemampuan yang mereka miliki, bukan dari keterbatasan mereka.

Ketua Panitia juga melaporkan dalam peringan GHDI ini, tidak hanya long march saja namun ada beberapa rangkaian acara lainnya, seperti seminar dan workshop Internasional pada tanggal 05 -07 Desember 2022.

Kepala SLB TNCC Ibu DM. Ria Hidayati, S.Psi.,M.Ed mengatakan bahwa kegiatan GHDI adalah kegiatan tahunan SLB TNCC sejak tahun 2016 yang dirayakan dengan beragam kegiatan. Kegiatan GHDI 2022 ini diadakan secara offline karena kondisi yang sudah kondusif pasca pandemi.

Adapun long march ini dapat terselenggara karena banyak pihak yang peduli dengan isu disabilitas dan memberikan support baik secara materi atau non materi.

Adanya dukungan dari internal TNCC, rekan media, rekan pengusaha dan juga masyarakat yang merespon positif terhadap anak disabilitas menyebabkan kegiatan long march berjalan lancar dan kebutuhan acara dapat terpenuhi baik seperti pelepasan dari pihak kodim 0101/BS, marching band, Snack peserta, lokasi acara, sound system dan juga doorprize yang beragam sehingga kegiatan berjalan dengan meriah.

"Banyak Mitra kerja baru yang bermunculan dan mensupport kegiatan GHDI mulai dari publikasi/liputan serta pemenuhan fasilitas acara lainnya. Semua orang yang datang berhati baik," ujar Ria.