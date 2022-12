PEPPAS Gelar Mubes ke IX Tahun 2022, Solid Majukan Organisasi sampai Deklarasi Pemilu 2024

For SERAMBINEWS.COM

Laporan Syamsul Azman | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Perkumpulan Persaudaraan Peulumat Labuhan Haji Timur Aceh Selatan ( PEPPAS) - Jakarta, melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) KE IX tahun 2022 di Gedung Serbaguna Villa Marina Anyer Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jumat - Minggu (2-4/12/2022).

Mubes ini mengusung tema “Bersama membangun Solidaritas demi tercapainya PEPPAS yang Berintegritas.”

Acara dihadiri ratusan peserta, terdiri kepala keluarga, pemuda, ulama dan tokoh masyarakat serta beberapa perwakilan ormas lintas daerah.

Mubes PEPPAS IX dilaksanakan sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan pengurus PEPPAS - Jakarta periode tahun 2019-2022 dan pemilihan kepengurusan baru periode 2022-2025.

Acara diawali dengan sambutan Dony Ariga Rajes selaku Ketua Umum PEPPAS periode 2019/2022.

Dalam sambutan ini, ia menyampaikan PEPPAS telah banyak berkiprah bagi masyarakat di JABODETABEK maupun di Aceh.

Sehingga, menjaga solidaritas dan semangat kebersamaan, merupakan tanggungjawab bersama untuk meningkatkan kemajuan organisasi.

Dalam kesempatan ini, Dony juga meminta doa serta dukungan, untuk maju dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) mendatang.

"Sebagaimana telah bapak/ibu semua ketahui bahwa saya ingin mewujudkan cita-cita mulia untuk ikut serta berkiprah di Aceh dalam ajang pilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2024 yang akan datang, saya mohon doa dan dukungan dari saudara semua, agar hajat ini bisa terwujud dan tentunya nanti saya berharap PEPPAS harus menjadi bagian dalam Pesta demokrasi lima tahunan tersebut," ujarnya.

Dalam acara tersebut juga dideklarasikan dukungan penuh dari masyarakat PEPPAS Jakarta'> PEPPAS Jakarta Kepada Dony Ariga Rajes calon Anggota DPR Aceh, H. Mirwan (Pembina PEPPAS) sebagai calon Bupati Aceh Selatan serta Hasanuddin (Pendiri dan Pembina PEPPAS) sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Selanjutnya mengenai pemilihan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PEPPAS periode tahun 2022-2025, mengusung tiga pasangan calon, Paslon 01 yaitu MUKHTARRUDIN KHAN dengan UMAR SAIDI, paslon 02 yaitu ABDUL AZIZ USMAN dengan MUHAMMAD ICHSAN dan paslon 03 yaitu RUDI dengan ZAINUDDIN USMAN.

Dari total suara 265 peserta, pasangan calon no. urut 01 mendapatkan suara sebanyak 136 SUARA SAH, PASLON No. urut 02 mendapat 61 SUARA SAH dan Paslon No. Urut 03 mendapat 67 SUARA SAH.(*)