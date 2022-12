VIDEO Tumbangkan Maroko, Perancis Akan Bertemu dengan Argentina di Final Piala Dunia 2022

SERAMBINEWS.COM - Hasil akhir Prancis vs Maroko pada laga semifinal Piala Dunia 2022 Qatar, dengan Antoine Griezmaan, pemain Atletico Madrid menyabet man of the match.

Pertarungan memperebutkan tiket final Piala Dunia 2022 antara Prancis melawan Maroko Kamis (15/12/2022) dini hari WIB di Stadion Al Bayt.

Prancis berhak melaju ke final setelah memenangkan laga dengan skor 2-0.

Gol dalam laga ini masing-masing dicetak oleh Theo Hernandez pada menit ke 5 dan Randal Kolo Muani pada menit 80.

Pada laga final mendatang, Prancis yang juga juara bertahan piala dunia sebelumnya akan ditantang Argentina, pada Minggu (18/12/2022).

Partai Argentina vs Prancis seperti final sempurna, menampilkan wakil Amerika Latin dan Eropa.

Di daftar top skor, penyerang Prancis Kylian Mbappe dan striker Argentina Lionel Messi masing-masing mencetak lima gol, menempatkan keduanya di puncak daftar.

Olivier Giroud, rekan Mbappe, mengikuti di nomor dua dengan empat gol.

Alvarez, juga pencetak 4 gol, adalah bintang kemenangan Argentina atas Krosia yang memborong dua gol.

Laga final ini akan menjadi panggung besar terakhir bagi mega bintang Argentina, Lionel Messi.

Kemudian bintang baru yang memulai bersinar pada Piala Dunia Rusia 2018, Kylian Mbappe, semakin matang.



