Siap Gelar Konser Tunggal, Penyanyi Raisa Ternyata tak Pakai Baby Sitter untuk Jaga Sang Anak

“Sebenarnya yang baby sitter aku enggak (pakai),” ujar Raisa di Trans Studio Mall, Depok, Kamis (15/12/2022).

SERAMBINEWS.COM - Raisa dikenal sebagai penyanyi kondang Tanah Air.

Penyanyi yang siap menggelar konser tunggal tahun depan itu mempunyai seorang anak bernama Zalina Raine Wyllie.

Istri Hamish Daud itu mengaku tidak menggunakan bantuan baby sitter atau pengasuh untuk menjaga anaknya, Zalina.

Namun, Raisa tak menyebut detail alasan ia tidak menggunakan baby sitter untuk menjaga anaknya.

“Sebenarnya yang baby sitter aku enggak (pakai),” ujar Raisa di Trans Studio Mall, Depok, Kamis (15/12/2022).

Raisa dibantu oleh tantenya untuk mengurus anaknya, apabila ia bekerja.

Namun, jika tidak ialah yang mengurus anaknya sendiri.

Ia bersyukur tantenya mau mengurus buah hatinya.

Baca juga: Dikenal Bersuara Merdu, Raisa Ungkap Ramuan Khusus yang Diminumnya Sebelum Manggung

Sehingga pelantun “Mantan Terindah” ini tak perlu khawatir menitipkan anaknya ke baby sitter atau pengasuh.

“Alhamdullilah ini rezeki sih memang, tanteku sendiri yang bantuin aku mengurus anak kalau aku lagi kerja,” ucap Raisa.

“Jadi keep in the family, ya enggak semua orang. Aku merasa beruntung banget sih, ya merasa jodoh saja sih timing-nya. Sekarang kalau aku kerja ya tanteku saja,” lanjut Raisa.

Raisa mengaku tak terlalu mematok hal mana yang harus diterapkan dalam pengasuhan anaknya.

Menurut istri Hamish Daud ini, selagi pola asuhnya baik ia bakal menerapkannya kepada sang anak.

“Jadi misalkan di sisi aku bagusnya apa kita terapin apa, di sisi Hamish bagusnya apa kita terapin. Jadi Zalina (pola asuh yang) bagus dari dua-duanya. Karena kalau misalkan lifestyle atau budayanya beda pasti ada yang salah satu enggak dapatin pas kecil. Jadi kita cobain. Jadi Zalina bisa dapat dua-duanya,” tutur Raisa.

Artikel ini telah tayanng di Kompas.com dengan judul: Raisa Tidak Pakai Bantuan Baby Sitter untuk Jaga Anaknya

Baca juga: Fans Perlu Tahu, Ternyata Ini Alasan Raisa dan BLACKPINK Dilarang Konser di GBK