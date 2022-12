VIDEO Profil Szymon Marciniak, Wasit Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Perancis

Profil Szymon Marciniak, Wasit Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Perancis

SERAMBINEWS.COM - Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar telah memasuki fase puncak.

Partai final turnamen empat tahunan tersebut mempertemukan Argentina vs Perancis.

Laga final Piala Dunia 2022 Qatar antara Argentina vs Perancis akan digelar pada Minggu (18/12/2022) malam.

Laga tim bertabur bintang tersebut akan digelar di Lusail Stadium, Qatar.

Wasit yang akan memimpin ajang bergengsi tersebut adalah pria asal Polandia, Szymon Marciniak.

Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya, ada lima kandidat wasit yang akan memimpin laga final Piala Dunia.

Selain Szymon Marciniak, ada nama Anthony Taylor asal Inggris, Danny Makkelie asal Belanda, Abdulrahman Al-Jassim asal Qatar, dan Mustapha Ghorbal asal Aljazair (Arab Saudi).

Namun FIFA akhirnya memilih Szymon Marciniak sebagai wasit utama yang akan memimpin laga final Piala Dunia 2022 Qatar antara Argentina vs Perancis.

Laga Argentina vs Perancis akan menjadi penampilan keempat bagi Szymon Marciniak di Piala Dunia 2022 Qatar ini.

Sebelum ditunjuk menjadi pengadil laga final, wasit asal Polandia tersebut sudah tiga kali memimpin pertandingan.

Ketiga pertandingan tersebut yakni Kamerun vs Brasil, Portugal vs Ghana, dan Jepang vs Kroasia.

Dari tiga laga tersebut, dia sudah mengeluarkan tujuh kartu kuning, sementara kartu merah belum pernah dia keluarkan.

Pada laga Argentina vs Perancis nanti, dia akan didampingi oleh Pawel Sokolnicki dan Tomasz Listkiewicz.(*)

Narator: Suhiya Zahrati

