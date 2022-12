Ada-ada Saja, Erina Gudono Ulang Tahun, Kaesang Pangarep Kasih Kejutan Pot Bunga

Kaesang pun harus merayakan ulang tahun istrinya yang sudah lewat lima hari. Secara tak terduga, Kaesang memberi kejutan kepada Erina dengan sebuah pot bunga.

SERAMBINEWS.COM - Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep diketahui belum lama ini melepas masa lajang.

Bukan Kaesang Pangarep namanya kalau tidak tampil beda.

Kali ini, Kaesang menunjukkan cara unik meyarakan ulang tahun sang istri, Erina Gudono.

Diketahui, Erina Gudono berulang tahun yang ke-26 tahun pada 11 Desember 2022.

Diketahui, momen ulang tahun Erina Gudono bertepatan dengan acara resepsi pernikahannya dengan Kaesang di Solo.

Kaesang pun harus merayakan ulang tahun istrinya yang sudah lewat lima hari.

Secara tak terduga, Kaesang memberi kejutan kepada Erina dengan sebuah pot bunga.

"Kaget @kaesangp datang tiba-tiba bawa surprise ulang tahun," tulis Erina Gudono dikutip dari Instagram Story @erinagudono, Jumat (16/12/2022).

Erina dan Kaesang kemudian berswafoto bersama.

Baca juga: Resmi Jadi Suami Erina Gudono, KK Kaesang Pangarep Masih Ikut Gibran

Erina juga mengunggah ucapan manis dari Kaesang di buket bunga yang diberikan.

"Selamat ulang tahun ya istriku, enggak perlu dirayain lagi ya, kan udah dirayain di resepsi nikah. I Love you so much istriku tercinta. KSG," bunyi kartu ucapan dari Kaesang yang dibagikan Erina.

Tak lupa, Kaesang juga menyiapkan kue ulang tahun untuk Erina.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kejutan Ulang Tahun Kaesang untuk Erina, Pot Bunga dan Ucapan Manis

Baca juga: Ditanya Ingin Punya Anak Berapa dari Erina Gudono, Kaesang Pangarep: Saya Terserah Istri