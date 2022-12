Dukung Perancis, Maia Estianty dan Suami Terbang ke Qatar Demi Final Piala Dunia

Lewat akun Instagram-nya, Maia membagikan potret dirinya sedang berada di kabin pesawat dan bersiap menuju Qatar.

SERAMBINEWS.COM - Final Piala Dunia 2022 akan mempertemukan Argentina dan Perancis.

Perhelatan akbar ini pun ditunggu-tunggu para bola mania.

Tak terkecuali kalangan selebritis.

Tak tanggung-tanggung, pasangan selebritas Maia Estianty dan Irwan Mussry terbang ke Qatar untuk menghadiri Final Piala Dunia 2022 tersebut.

Lewat akun Instagram-nya, Maia membagikan potret dirinya sedang berada di kabin pesawat dan bersiap menuju Qatar.

"Off to World Cup with @hublot and hubby," tulis Maia dikutip Kompas.com dari Instagram-nya, Sabtu (17/12/2022).

Maia Estianty mengaku dirinya bukan seorang penggemar sepak bola dan mengikuti pagelaran Piala Dunia Qatar 2022.

Namun, ibu tiga anak ini akan memberikan dukungannya untuk Perancis di laga final nanti.

"Gue enggak ngerti bola tapi terbang buat support Perancis!! Soalnya World Cup yang dulu juga Perancis! Siapa yang sama kayak gue???" tulis perempuan yang kerap disapa Bunda Maia tersebut.

Unggahan ini rupanya cukup membuat anak kedua Maia, El Rumi, merasa iri.

"Enaknyaaaa. Enjoy @maiaestiantyreal @irwanmussry," tulis El di kolom komentar.

Final Piala Dunia Qatar 2022 akan digelar di Lusail Iconic Stadium.

Albiceleste akan menantang Perancis yang datang sebagai juara bertahan dari Piala Dunia 2018 Rusia.

Untuk masyarakat Indonesia, laga Final Piala Dunia 2022 bisa disaksikan lewat layar kaca pada Minggu (18/12/2022) pukul 22.00 WIB.

