Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Gelar Ushuluddin Fair Festival II

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggelar Ushuluddin Fair Festival II tahun 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc di Gedung Auditorium Ali Hasymi Banda Aceh, Sabtu (17/12/2022).

Dalam sambutannya, Dekan Ushuluddin menyampaikan apresiasi terhadap panitia pelaksana dalam hal ini Dema Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah bekerja keras dalam rangka menyukseskan kegiatan ini.

Dr Salman menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan kreativitas mahasiswa yang positif dan momentum untuk memperkenalkan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat kepada para kontestan atau calon mahasiswa baru untuk masuk ke fakultas tersebut.

"Kegiatan ini berlangsung dua hari sejak Sabtu, 17 Desember sampai dengan 18 Desember 2022," kata Dr Salman.

Dekan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan Dekan, para wakil dekan, para pimpinan prodi dan dosen serta alumni yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini.

Pembukaan kegiatan ini, turut dihadiri seluruh unsur pimpinan fakultas dan para ketua prodi dan sekretaris prodi, para dosen, mahasiswa, dan alumni.

Selain itu beberapa guru besar filsafat Islam seperti Prof. Dr. Syamsul Rijal, M. Ag juga ikut bagian.

Wadek III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Dr. Mawardi, S. Th. I,. MA selaku penanggung jawab kegiatan menyebutkan, acara ini penting diagendakan setiap tahun karena melalui event ini diharapkan menjadi transformasi pengetahuan dalam bentuk transfer of knowledge, transfer of values serta transfer of skills.

Sementara Ketua Dewan Mahasiswa Ushuluddin, Riski Ilham Saputra mengatakan, dalam Festival Ushuluddin Fair ini diagendakan beberapa kegiatan penting di antaranya, santunan kepada anak yatim, musabaqah tahfiz, musabaqah syarhil quran, musabaqah tilawatil quran yang diikuti oleh 50 peserta dari berbagai tingkat SMA/MA dan tingkat mahasiswa.

"Kemudian di hari kedua kegiatan akan difokuskan pada debat kerukunan dan tracer study/temu alumni dan diakhiri acara penutupan, pembagian tropi bagi pemenang lomba serta khanduri raya mahasiswa dan alumni," kata Riski.(*)

