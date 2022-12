Komunitas Kopi Gayo Arabika Gelar Webinar Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Komunitas Kopi Gayo Arabika bersama elemen mahasiswa dan dosen dan Universitas Samudra Langsa, menggelar Webinar Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo secara zoom meeting.

Peserta Webinar selain para pemerhati Indikasi Geografis Indonesia, pesertanya ada juga dari mahasiswa dan dari peminat Food and Beverage.

Brand Activists dari Aceh, Yogi Prahananda selaku moderator webinar ini, mengatakan, webinar yang telah diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2022 lalu ini mengupas tentang Kopi Arabika Gayo yang sudah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis.

"Termasuk bagaimana Traceability/penulusuran yang terjadi di lapangan dan dan masih banyak lagi," jelasnya.

Dia menambahkan, webinar ini menghadirkan 4 pembicara, yaitu Gunawan, SSi-Sub-coordinator of Geographic Indication Examination, Directorate of Trademark and GI, Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.

Lalu, Ir Khalid, Representative of Gayo Arabica Coffee Geographical Indication Protection Society (MPKG) dan M Rifan, Internal Control Plan dan Certification Expert (ARISE+).

Kemudian, Dr Muhammad Fuad MM, Coordinator of the LPPM Career and Business Development Center, Lecturer Management Study Program, Faculty of Economics, Samudra University.

Yogi nenjelaskan, IGIS (Indonesian Geografis Indication) adalah sebuah inisiatif untuk menunjukkan bahwa Indikasi Geografis lebih dari sekadar soal perlindungan dan pengakuan hukum atas produk olahan alam dan budaya.

Melalui pendekatan jurnal kuliner, IGIS ingin mengajak seluruh pihak, mulai dari pemilik modal, eksportir, potential buyer, asosiasi, komunitas, pecinta kuliner, praktisi kuliner, penggiat usaha, pemangku kebijakan.

Hingga masyarakat umum untuk lebih meningkatkan dukungannya pada upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing, dan penguatan posisi Indonesia melalui keaslian dan kualitas produk yang premium.

IGIS diinisiasi oleh Arise+ Indonesia yang merupakan salah satu inisiatif kerja sama Uni Eropa-Indonesia dan di bawah lindungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

ARISE+ Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam kinerja dan daya saing perdagangan melalui peningkatan kapasitas petani dan asosiasi produsen Indikasi Geografis.

Lalu, peningkatan tata kelola dan regulasi Indikasi Geografis, serta pengembangan strategi branding dan promosi untuk Indikasi Geografis Indonesia.

Penelusuran atau Traceability yang bertujuan memberikan pengetahuan tambahan kepada Masyarakat Pemerhati Indikasi Geografis (MPIG).

Terkait informasi strategi dalam sistem penelusuran produk sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi bagi masyarakat pemerhati indikasi geografis dalam melaksanakan pengembangan Kopi Arabika Gayo ke depanya.

"Sehingga bisa berujung pada penambahan ekonomi buat masyarakat dan daerah," pungkas Yogi Prahananda.(*)

