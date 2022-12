KONI Langsa Protes Ke Technical Delegate Cabor Menembak PORA XIV Pidie, Ini Masalahnya

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI) Kota Langsa mengajukan protes keras kepada technical delegate cabang olahraga menembak PORA XVI 2022 Pidie.

Protes ini terkait adanya satu atlet menembak tuan rumah Pidie, Salsabila kelas 10 meter Air Rifle Women Junior, yang sebelumnya pada Pra PORA tercatat sebagai atlet cabor menembak Pidie Jaya.

Ketua Harian KONI Kota Langsa, Qarnaini, Sabtu (17/12/2022) mengatakan, surat protes ini telah diajukan pihaknya kepada technical delegate cabang olahraga menembak PORA XVI 2022 Pidie, pada Sabtu (17/12/2022).

Dalam surat KONI Kota Langsa itu, menerangkan bahwa dari hasil laporan tim monitoring dan evaluasi KONI Kota Langsa untuk cabang olaharag menembak pada PORA XIV/2022 Pidie.

Pihaknya menemukan adanya perpindahan atlet atas nama Salsabila Azzahra pada Pra Pora III/2021 yang bersangkutan mewakili Kontingen Pidie Jaya.

Baca juga: Hari Pertama Cabor Balap Sepeda, Pidie dan Sabang Raih Emas, Ini Rincian Medali

Sementara pada Pora XIV/2022 Pidie, atlet tersebut mewakili kontingen Pidie. Pihaknya juga melampirkan bukti tertulis.

"Berkaitan hal itu, pada kesempatan ini KONI Kota Langsa sangat keberatan dan mengajukan protes keras," ujar Qarnaini.

Atau jika memang boleh demikian, tambah Qarnaini, pihaknya harap pihak technial deleget cabor menembak PORA XIV/2022 Pidie dapat memberikan penjelasan dengan bukti-bukti dari aturan atau regulasi agar dapat diteruskan ke KONI Aceh.

Surat protes ini oleh KONI Kota Langsa juga ditemubuskan kepada Ketua Umum KONI Aceh, Ketua Perbakin Aceh, Ketua KONI Kota Langsa sebagai laporan KONI Kota Langsa.

Baca juga: Sudah Ada 5 Pemain Prancis yang Terinfeksi MERS Sebelum Final Piala Dunia 2022 Melawan Argentina

Qarnaini nenerangkan, dalam handboock cabor menembak sebagai petunjuk khusus dan pedoman untuk pelaksanaan PORA XIV/2022 cabor menembak.

Pada poin (j) sangat jelas disebutkan, bahwa peserta yang lolos pada saat Pra Kualifikasi PORA XIV/2022 tidak diperbolehkan membela pengcab/daerah lain dengan alasan apapun.

Technical Delegate Panggil Official Kedua Belah Pihak

Sementara Technical Delegate Cabang Olahraga Menembak PORA XVI 2022 Pidie, Amar, ketika dikonfirmasi Serambinews.com, Sabtu (17/12/2022) mengatakan, pihaknya telah menerima surat protes yang diajukan oleh KONI Kota Langsa.

Atas surat itu, hari ini juga pihaknya langsung melakukan proses dengan memanggil official kedua belah pihak, yaitu official cabor menembak Kota Langsa dan official cabor menembak Pidie. (*)

Baca juga: Berlangsung Dramatis, Voli Putra Bireuen Rebut Emas PORA 2022 di Pidie