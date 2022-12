VIDEO Jelang Final Piala Dunia 3 Pemain Prancis Terkena Flu Unta

SERAMBINEWS.COM - Tiga pemain timnas Prancis mengidap penyakit flu unta menjelang laga final Piala Dunia 2022 Qatar.

Hal ini diungkapkan Manajer Timnas Prancis Didier Deschamps mengutip DailyMail, Jumat (16/12/2022).

Deschamps menyebut ketiga pemain di antaranya Kingsley Coman, Dayot Upamecano, dan Adrien Rabiot.

Deschamps menduga ketiga pemainnya terserang camel flu atau flu unta.

Penelitian yang diterbitkan jurnal 'New Microbes and New Infections' menyebut ilmuwan telah mengidentifikasi flu unta sebagai risiko infeksi yang muncul dari MERS.

Pertemuan massal menimbulkan ancaman potensi penyakit flu unta ini menular dengan cepat.

Flu unta dianggap sebagai sepupu yang lebih mematikan dari virus Covid-19.

Dalam laporannya bahwa flu unta telah menyerang puluhan orang di Qatar selama satu dekade terakhir.

Virus ini disebut membunuh hingga sepertiga dari semua orang yang terinfeksi.

Flu unta telah diidentifikasi di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

WHO menyatakan flu unta dapat menular antarmanusia bahkan sejak 2012 sebanyak 27 negara telah melaporkan kasus flu unta. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Suhiya Zahrati

Baca juga: 3 Pemain Timnas Prancis Terserang Flu Unta, Waspadai Jamaah Pulang Umrah

Baca juga: Maroko Gugat Wasit Cesar Ramos ke FIFA usai Dikalahkan Prancis 2-0 di Semifinal Piala Dunia 2022

Baca juga: Karim Benzema Diizinkan Balik ke Qatar, Main di Final Piala Dunia 2022? Ini Kata Pelatih Prancis