AS Cegah Ukraina Bunuh Jenderal Rusia

WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) dilaporkan sempat berusaha mencegah Ukraina untuk membunuh seorang jenderal top militer Rusia pada awal invasi pada akhir Februari lalu.

Rencana pembunuhan itu menargetkan jenderal Rusia yang melakukan kunjungan ke garis depan pertempuran usai pasukan Moskow mengalami kemunduran.

Seperti dilansir Insider.com, Senin (19/12/2022), informasi itu diungkapkan oleh surat kabar ternama AS, The New York Times (NYT), yang merilis artikel investigasi pada Sabtu (17/12) waktu setempat.

Menurut NYT, Kepala Staf Jenderal Militer Rusia Valery Gerasimov, pada April lalu, merencanakan kunjungan ke garis depan pertempuran pasukan Rusia dan Ukraina.

Sejumlah pejabat AS mengetahui rencana Gerasimov itu, namun memutuskan untuk merahasiakannya dari Ukraina.

Laporan NYT juga menyebut bahwa para pejabat AS menyadari mereka telah sangat melebih-lebihkan kekuatan militer Rusia ketika negara itu menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu.

Tentara-tentara Rusia, sebut laporan NYT, memiliki peralatan militer yang buruk, dengan seorang tentara mengeluhkan harus memakai helm buatan tahun 1940-an dan tentara lainnya bertanya soal cara mengubah senjatanya menjadi sepenuhnya otomatis sebelum bertempur.

Beberapa tentara lainnya bahkan diberitahu mereka 'tidak akan pernah bertempur' ketika direkrut militer Rusia.."Tidak ada yang akan bertahan hidup," sebut komandan militer pro- Rusia, Aleksander Kodhakovsky, kepada NYT.

"Satu cara atau lainnya, satu senjata atau lainnya akan membunuh Anda," cetusnya.

Beberapa bulan berlalu dan tentara Rusia yang kurang terlatih terus mengalami kekalahan dan kehilangan wilayah dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina.

Kremlin mulai menggerakkan para jenderal militer berpangkat tinggi ke garis depan pertempuran.

Menurut NYT, banyak jenderal militer Rusia melakukan 'kesalahan mematikan' dengan memposisikan diri di dekat antena dan pusat komunikasi, yang menjadikan mereka mudah ditemukan, dan pasukan Ukraina mulai membunuh mereka.

Ketika Gerasimov memutuskan untuk mengunjungi garis depan pertempuran pada April lalu, sebut laporan NYT, para pejabat AS merahasiakan informasi itu dari Ukraina karena menilainya akan 'secara tajam meningkatkan' konflik.

Namun tetap saja, para pejabat Ukraina mengetahui rencana Gerasimov itu dan berencana untuk menyerangnya.