Sutradara Iran Jafar Panahi Masih Dalam Penjara, Film Terbarunya, "No Bears" Tayang di Bioskop AS

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Sutradara Iran Jafar Panahi yang ditangkap karena membuat propaganda anti-pemerintah pada 2010 masih dalam penjara.

Dia telah dilarang membuat film selama 20 tahun dan sejak saat itu, dia hanya membuat lima fitur yang diakui secara luas.

Film terbarunya, " No Bears", segera tayang di bioskop AS saat Panahi berada di penjara.

Pada Juli 2022, Panahi pergi ke kantor kejaksaan Teheran untuk menanyakan tentang penangkapan Mohammad Rasoulof, seorang pembuat film yang ditahan dalam tindakan keras pemerintah terhadap protes.

Panahi sendiri ditangkap dan, atas dakwaan selama satu dekade, dijatuhi hukuman enam tahun penjara.

Film-film Panahi, yang dibuat di Iran tanpa persetujuan pemerintah, merupakan aksi perlawanan artistik yang licik.

Dia memainkan dirinya dalam potret diri meta yang secara diam-diam menangkap mekanisme masyarakat Iran dengan kemanusiaan yang menyenangkan dan menghancurkan.

Panahi membuat "Ini Bukan Film" di apartemennya.

"Taxi" diambil hampir seluruhnya di dalam mobil, dengan Panahi yang tersenyum berperan sebagai pengemudi dan menjemput penumpang di sepanjang jalan.

Dalam " No Bears", Panahi memainkan versi fiksi dirinya saat membuat film di sebuah kota pedesaan di sepanjang perbatasan Iran-Turkiye.

Itu salah satu film paling terkenal tahun ini.

The New York Times dan The Associated Press (AP) menamakannya sebagai salah satu dari 10 film terbaik tahun ini.

Kritikus film Justin Chang dari The Los Angeles Times menyebut " No Bears" sebagai film terbaik tahun 2022.

" No Bears" mendarat pada saat komunitas film Iran semakin terjerat dalam tindakan keras pemerintah.