Aktris Hollywood Lindsay Lohan Bersama Suaminya Asal Kuwait Berbagi Foto Langka

Aktris AS Lindsay Lohan dan suaminya dari Kuwait Bader Shammas

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Aktris Hollywood, Amerika Serikat (AS) Lindsay Lohan berbagi foto langka dengan suaminya dari Kuwait Bader Shammas pada Malam Natal.

Lohan membagikan sepasang foto selfie di Instagram, salah satunya menampilkan pasangan tersebut berpose di depan pohon Natal berwarna putih pada Minggu (25/12/2022).

Shammas bukanlah pengunjung tetap di feed Instagram Lohan, yang dipenuhi dengan postingan yang memuji teman-teman terdekatnya, serta postingan promosi untuk film terbarunya.

Aktris, yang baru-baru ini membintangi film comeback-nya untuk Netflix berjudul "Falling for Christmas," tinggal bersama Shammas di Dubai, Uni Emirat Arab.

Pada Juli 2022, bintang "Mean Girls" membagikan foto dirinya dan Shammas, seorang pemodal, dengan 10,9 juta pengikutnya dan menulis:

"Saya wanita paling beruntung di dunia."

"Anda menemukan saya dan tahu saya ingin menemukan kebahagiaan dan rahmat, semuanya pada saat yang bersamaan."

"Saya terkejut, Anda adalah suami saya."

"Hidupku dan segalanya bagiku."

"Setiap wanita harus merasa seperti ini setiap hari, ”tulis penyanyi dan penulis lagu itu.

Shammas yang Instagram-nya dalam mode private, adalah pemodal yang sebelumnya bekerja sebagai associate di BNP Paribas Wealth Management hingga 2017, menurut majalah Elle.

Dididik di AS, ia dikabarkan memegang gelar di bidang Teknik Mesin dari University of South Florida.

Dia juga memiliki gelar Bachelor of Science di bidang Keuangan dari John H. Sykes College of Business, yang terhubung dengan University of Tampa.(*)