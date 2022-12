Laptop Penumpang Terbakar, Pesawat Penumpang JetBlue Balik ke Bandara New York

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Pesawat penumpang JetBlue harus balik ke Bandara Internasional JFK di New York City, AS, tidak beberapa lama seusai lepas landas.

Keputusan pilot diambil, setelah kebakaran kecil di laptop penumpang pada Sabtu (24/12/2022) malam, kata para pejabat.

Pejabat dari FAA, JetBlue dan Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey mengatakan, pesawat sedang menuju gerbang Terminal 5 ketika baterai lithium laptop penumpang terbakar, New York Daily News melaporkan.

Api dengan cepat dipadamkan oleh awak JetBlue Flight 662 dari Bridgetown, Barbados.

Penanggap pertama dan kru mengevakuasi 67 orang dari jet Airbus A320 menggunakan sistem slide darurat.

Sebanyak 60 penumpang lainnya keluar dari pesawat secara normal, kata Otoritas Pelabuhan.

Sebanyak tujuh penumpang menderita luka ringan, termasuk menghirup asap dan siku memar, kata Otoritas Pelabuhan.

"Keselamatan selalu menjadi prioritas nomor satu kami," kata JetBlue dalam sebuah pernyataan kepada Daily News.

"Kami sedang menyelidiki insiden ini berkoordinasi dengan FAA dan NTSB," ujarnya.(*)

