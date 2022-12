Final Kejurda Balap Motor IMI Aceh di Sirkuit Buatan Lanud SIM, Pengusaha T Irsyadi Serahkan Hadiah

Laporan Mursal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Final Kejuaraan Daerah (Kejurda) Balap Motor IMI Aceh Honda 2022 yang digelar pada Minggu (25/12/2022) sore, berlangsung di sirkuit buatan Lanud SIM Blang Bintang, Aceh Besar

Pengusaha sekaligus tokoh peduli otomotif Aceh, Teuku Irsyadi MD turut menyerahkan hadiah dan medali kepada para pemenang.

Kejurda tersebut dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan memajukan olahraga otomotif di Aceh.

Data yang didapat dari panitia menyebutkan, Kejurda Balap Motor tersebut memperlombakan sejumlah nomor.

Di antaranya, Bebek 4Tak 150CC Tune Up MP1 Expert, Bebek 4Tak 150CC Tune Up MP2 Novice, Bebek 4Tak150CC Standard MP3 Rookie, Bebek 4Tak 125CC Standard MP6 Pemula (OMR Honda), dan Matic 130CC Standar Pemula (OMR Honda).

Kemudian, Bebek 4TAK 150CC Standard MP3 Non Kategori, Bebek 4Tak 125CC Standard MP6 Non Kategori, Bebek 2Tak 130CC Underbone Non Kategori, Bebek 2Tak 120CC Standard Non Kategori, Bebek 4Tak 125CC Standard MPG Pemula, Bebek 4Tak 125CC Standard MP6 Non Juara, Matic 130CC Standar Non Juara, dan Vespa FFA.

Teuku Irsyadi mengucapkan selamat kepada pembalap yang meraih juara sehingga dapat memacu semangat pembalap Aceh lain agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional dengan membawa harum Aceh dan Indonesia.

“Prestasi yang diraih para pembalap muda Aceh sangat membanggakan. Kita bisa melihat mereka masih muda-muda sehingga memiliki masa depan yg masih panjang di dunia balap,” ujarnya.

“Saya berharap prestasi tersebut dapat memacu mereka dapat menjuarai nasional,” ucap Teuku Irsyadi.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua IMI Aceh, Ibnu Rusdi, SE, Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Drs.Samsul Bahri, MM, Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Pnb Henri Ahmad Badawi, MHan, dan Dr M Gaussyah, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Syiah Kuala.(*)