Geser Hartono Bersaudara, Low Tuck Kwong jadi Orang Terkaya Indonesia, Berikut Perjalanan Kariernya

SERAMBINEWS.COM - Low Tuck Kwong (74), menjadi orang terkaya di Indonesia.

Kini ia berhasil geser dominasi Hartono bersaudara.

Low Tuck Kwong kini menjadi buah bibir masyarakat Indonesia.

Pria kelahiran Singapura ini duduk di posisi puncak orang terkaya di Tanah Air.

Kenaikan harga batu bara global membawa berkah bagi taipan Low Tuck Kwong.

Pemilik Bayan Resources ini berhasil menempati posisi kedua dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2022 versi majalah Forbes.

Berdasarkan data Real Time Forbes Billionaires List, kekayaan Low Tuck Kwong per hari Minggu (25/12/2022) mencapai 25,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 393,12 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dolar AS).

Kekayaan Low Tuck itu mengungguli Budi Hartono dan Michael Hartono.

Data Forbes menunjukkan, saat ini kekayaan Budi Hartono sebesar 22,1 miliar dolar AS atau setara Rp 344,76 triliun dan Michael Hartono sebesar 21,3 miliar dolar AS atau setara Rp 332,28 triliun.

Kekayaan Low Tuck memang meningkat pesat sejak awal tahun ini.

Pada awal 2022, kekayaan pria yang dikenal dengan julukan raja batu bara itu naik sebesar 3,7 miliar dolar AS atau setara Rp 57,72 triliun.

Kekayaan Low Tuck Kwong memang melaju sangat tinggi berkat kenaikan harga batu bara.

Kondisi ini membuat saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang dia kendalikan melesat tinggi.

Sampai Jumat (23/12/2022), harga saham emiten batu bara itu telah meroket sekitar 608,97 persen secara year to date ke posisi Rp 18.575 per saham.