Jumlah Kekayaan Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia yang Geser Posisi Hartono Bersaudara

SERAMBINEWS.COM - Segini total harta kekayaan Low Tuck Kwong yang menjadi orang terkaya di Indonesia.

Low Tuck Kwong menggeser dominasi Budi Hartono dan Michael Hartono sebagai orang terkaya di Indonesia.

Kini, Low Tuck Kwong yang duduk di puncak klasemen orang paling tajir di Tanah Air.

Sosok Low Tuck Kwong menjadi fenomena di tengah jejeran orang terkaya di Indonesia.

Profil Low Tuck Kwong kini banyak dicari warganet yang penasaran siapa sejatinya sosok tersebut.

Low Tuck Kwong, pemegang saham yang juga Komisaris Utama PT Bayan Resources Tbk (BYAN) (BYAN)

Berdasarkan data Real Time Forbes Billionaires List, kekayaan Low Tuck Kwong per hari Minggu (25/12/2022) mencapai 25,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 393,12 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dolar AS).

Kekayaan Low Tuck itu mengungguli Budi Hartono dan Michael Hartono.

Data Forbes menunjukkan, saat ini kekayaan Budi Hartono sebesar 22,1 miliar dolar AS atau setara Rp 344,76 triliun dan Michael Hartono sebesar 21,3 miliar dolar AS atau setara Rp 332,28 triliun.

Kekayaan Low Tuck memang meningkat pesat sejak awal tahun ini.

Pada awal 2022, kekayaan pria yang dikenal dengan julukan raja batu bara itu naik sebesar 3,7 miliar dolar AS atau setara Rp 57,72 triliun.

Lonjakan kekayaan pria berusia 74 tahun itu selaras dengan kenaikan harga saham perusahaannya, PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

Sampai Jumat (23/12/2022), harga saham emiten batu bara itu telah meroket sekitar 608,97 persen secara year to date ke posisi Rp 18.575 per saham.

Selain tersengat sentimen kenaikan harga batu bara, lonjakan harga saham BYAN disebabkan oleh aksi stock split yang dilakukan perusahaan pada awal Desember 2022.

Semenjak perusahaan memutuskan untuk melakukan stock split dengan rasio 1:10, harga saham BYAN terus menanjak.