Arab Saudi Tempati Urutan Pertama Sebagai Penyalur Bantuan Kemanusiaan Global

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Kerajaan Arab Saudi menempati posisi pertama sebagai penyalur bantuan-kemanusiaan' title=' bantuan kemanusiaan'> bantuan kemanusiaan dan pembangunan global.

Supervisor General of the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center Dr Abdullah Al-Rabeeah mengatakan Arab Saudi menempati peringkat pertama di antara negara-negara pendonor dunia.

Dikatakan, Arab Saudi terus menyalurkan bantuan resmi, baik kemanusiaan maupun pembangunan kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Total bantuan Arab Saudi sebesr SR26,71 miliar atau $7,12 miliar), menurut data yang diterbitkan oleh Komite Bantuan Pembangunan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

Data menunjukkan bantuan pembangunan resmi 2021 yang ditawarkan oleh negara-negara donor, negara anggota dan negara bagian dengan keanggotaan asosiasi di DAC, di mana komite yang berbasis di Paris dianggap sebagai forum terbesar.

Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Saudi Press Agency pada Selasa (27/12/2022), Al-Rabeeah mengatakan bantuan ini merupakan 1,05 persen dari pendapatan nasional bruto Arab Saudi.

Dia menambahkan dengan proporsi ini Kerajaan telah mengungguli negara-negara donor dan melampaui target yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada Oktober 1970.

Dimana, negara-negara donor harus mengalokasikan 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto mereka sebagai bantuan pembangunan resmi sambil mencari sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif di negara berkembang.

KSrelief mengerahkan upaya tanpa henti untuk mendaftarkan bantuan-kemanusiaan' title=' bantuan kemanusiaan'> bantuan kemanusiaan dan pembangunan Arab Saudi di Platform Bantuan Saudi yang diluncurkan oleh Raja Salman pada tahun 2018.

Seluruh bantuan didokumentasikan bekerjasama dengan kementerian dan departemen Arab Saudi terkait untuk menyoroti identitas kemanusiaan dan pembangunan Kerajaan, katanya.

Al-Rabeeah menyampaikan apresiasi atas upaya lembaga-lembaga tersebut dalam mendokumentasikan dan mencatat bantuan yang diberikan Arab Saudi kepada negara-negara di dunia.

“Arah Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah berkontribusi pada pencapaian besar yang menempatkan Arab Saudi di puncak aksi kemanusiaan internasional,” katanya.

Mengakhiri pidatonya, Al-Rabeeah menyampaikan penghargaan dan terima kasihnya kepada kepemimpinan Kerajaan atas dukungan dan kepeduliannya yang tak terbatas terhadap aksi kemanusiaan.

Sehingga, memastikan Arab Saudi mempertahankan status globalnya yang prestisius di bidang ini.(*)