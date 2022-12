Kapolri Ganti Delapan Kapolres di Jajaran Polda Aceh

For Serambinews.com

BANDA ACEH - Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi, melakukan pergantian terhadap delapan kapolres/kapolresta di jajaran Polda Aceh.

Pergantian itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri yang diteken Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada pada 23 Desember 2022.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardy menyampaikan, mutasi atau pergantian itu merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri.

“Sebagai tour of area and tour of duty, penyegaran, serta promosi,” kata Winardy, Senin (26/12/2022).

Dalam Surat Telegram Kapolri, disebutkan, Kombes Irwan Fahmi Ramli yang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Aceh dipromosikan sebagai Kapolresta Banda Aceh.

Sedang Kombes Joko Krisdiyanto yang dulunya Kapolresta Banda Aceh diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid Humas Polda Aceh, menggantikan posisi Kombes Winardy.

Kemudian, Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Aceh.

Sedangkan jabatan yang ditinggalkannya diisi AKBP Muhammadun yang sebelumnya Kapolres Sabang.

Lalu, AKBP Erwan yang sebelumnya Koorspripim Polda Aceh dipromosi sebagai Kapolres Sabang.

Winardy melanjutkan, AKBP Riza Faisal yang sebelumnya Kapolres Aceh Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Waka SPN Polda Aceh.

Sedangkan jabatan yang ditinggalkannya diisi AKBP Deden Heksaputera yang sebelumnya menjabat Kasubbagpimtajas Korsis Sespimma Sespim Lemdiklat Polri.

Nama lain yang juga diganti adalah AKBP Bramanti Agus Suyono yang sebelumnya menjabat Kapolres Aceh Tenggara.

Dia diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag RBP Rorena Polda Aceh.

Sedangkan jabatan yang ditinggalkannya diisi AKBP R Doni Sumarsono yang sebelumnya Kasubdit 2 Ditintelkam Polda Kepri.