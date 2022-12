Penyaluran Gas 3 Kg Gunakan KTP Dinilai Tak Efektif

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, menilai penyaluran gas subsidi atau elpiji 3 kg menggunakan KTP atau MyPertamina kurang efektif.

Menurut dia, hal ini tidak dapat membuat penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran.

“Instrumen seperti apa, yang perlu dilakukan.

Kalau hanya menggunakan KTP, kan tidak memberi informasi yang mendetail.

Sehingga kalau itu diharap tepat sasaran agak sulit,” kata Fahmy, Senin (26/12/2022).

Dikatakan, sama halnya dengan menggunakan data MyPertamina untuk penyaluran gas elpiji 3 kg, yang dinilai juga tidak lebih efektif dari penggunaan KTP.

Sehingga, ia menyarakan agar pemerintah menggunakan data penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Kalau dikaitkan dengan MyPertamina akan lebih complicated lagi.

Saya khawatir kalau hanya menggunakan KTP dan MyPertamina tidak efektif dalam penyaluran gas elpiji tepat sasaran.

Seharusnya, menggunakan data yang dimiliki Kemensos,” lanjut dia.

Dijelaskan, salah sasaran dalam distribusi elpiji 3 kg besar sekali.

Sehingga melalui penerapan sistem subsidi tertutup tersebut, diharapkan dapat mengubah skema pembelian, dari yang semula by product, sekarang by target.

“Menurut saya gunakan saja data Kemensos, yang waktu itu sebagai dasar pembagian bantalan sosial, saat BBM naik.

Karena disitu kan ada data by name, by address, by target,” lanjutnya.