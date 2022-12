VIDEO Sosok Suryo Utomo ASN dengan Gaji Terbesar Se-Indonesia

SERAMBINEWS.COM - Baru-baru ini Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan bayaran termahal se-Indonesia.

Dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022, Suryo mengungkap betapa beratnya beban seorang pegawai pajak untuk menegakkan integritas dan profesionalitas dalam bekerja.

Karena itu, dia mengingatkan soal sebesar apapun gaji yang diperoleh jika tidak diiringi dengan kesadaran diri anti korupsi dan upaya penegakkan hukumnya, maka tetap saja akan teralihkan dengan besaran uang penerimaan pajak di depan mata.

Terungkap, gaji Suryo Utomo berada di kisaran Rp 100 jutaan lebih besar dari gaji Presiden Joko Widodo yakni Rp 30.240.000.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Suryo Utomo menggantikan Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2019.

Di jabatannya yang baru ini, Sri Mulyani mengatakan tugas Suryo sangat berat. Pasalnya, sebagai seorang kepala institusi per pajakan, Suryo mengemban beban untuk mengelola 70 persen penerimanaan negara yang berasal dari per pajakan.

Suryo sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.

Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada tahun 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2002.

Empat tahun berselang, ia menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.

pada tahun 2008 ia menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

Pada 28 Maret 2009 ia kemudian dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

Pada tahun 2010 Suryo menjadi Direktur Peraturan Per pajakan I dan 31 Maret 2015 ia menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Karirnya terus melesat, pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak.

Pada 1 November 2019, Suryo resmi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Jenderal Pajak.



