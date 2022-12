VIDEO Suami Selingkuh Dengan Ibu Mertua, Digerebek Sedang Berzina

SERAMBINEWS.COM - Per selingkuhan selalu berujung petaka dalam sebuah hubungan. Apalagi per selingkuhan tersebut dilakukan dengan orang terdekat.

Seperti kisah wanita ini, suaminya selingkuh dan berzina dengan ibunya sendiri.

Kisah wanita yang di selingkuhi suami dengan ibunya sendiri itu viral usai diunggah akun Tiktok @norma_risma.

Dalam video itu Risma begitu tak percaya jika yang berinisial R sudah selingkuh dengan ibu kandung Risma.

Per selingkuhan itu terbongkar karena warga sudah curiga dengan R dan mertuanya, atau ibunda dari Risma pada 16 November 2022 lalu.

Warga lalu menggerebek rumah Risma saat dirinya pergi bekerja dan mendapati R dan mertuanya tanpa busana di dalam rumah.

R yang panik lalu kabur ke kamar mandi, sedangkan mertua R atau ibu Risma lemas tak menyangka jika akan digerebek.

Risma begitu terpukul dan memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.

Karena selama ini ia sudah bekerja untuk membantu keuangan suami dan menyiapkan berbagai hal untuk masa depan.

Kini Risma dan suaminya sudah resmi bercerai. Sedangkan ibu kandungnya dan ayah kandungnya juga sudah bercerai. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Suhiya Zahrati

