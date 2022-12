Umuslim Teken MoU dengan ICEE, Difasilitasi BRIN, Kerja Sama Penguatan SDM Bidang Bahasa Inggris

Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Bireuen menandatangani naskah kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) dengan International Centre for English Excellence (ICEE) melalui zoom meeting, Kamis (29/12/2022).

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

Kabag Humas Umuslim, Zulkifli, MKom kepada Serambinews.com mengatakan, ICEE adalah sebuah lembaga non-pemerintah tingkat internasional yang bergerak dalam bidang penguatan dan pengembagan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal penguasaan Bahasa Inggris.

Zulkifli melanjutkan, prosesi penandatanganan naskah kerja sama dipandu oleh Prof Ir Yohannes Sardjono, APU dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN).

juga ikut dalam kegiatan ini, Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Sulawesi Selatan.

Sedangkan dari Umuslim dihadiri langsung Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Wakil Dekan dari sejumlah fakultas lingkup Umuslim, serta Ka UPT Puskom, plus sejumlah dosen melalui zoom meeting.

Sementara dari International Centre for English Excellence (ICEE) dihadiri Director of Global Collaboration Community Empowerment, Prof LE Redick, Mrs Indriasih Gideon, Menas, Mrs Sarah Bussey, dan Galuh Shinto.

Rektor Umuslim, Dr Marwan, MPd mengucapkan terima kasih atas terjalinnya kerja sama dengan sebuah lembaga Internasional tersebut.

“Tujuan kerja sama ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat jaringan kerja sama global Umuslim,” kata Rektor.

“Semoga bisa dimanfaatkan seluruh civitas akademika untuk pencapaian akademik dan mendukung cita-cita menjadikan Universitas Almuslim go Internasional,” ujar Dr Marwan, MPd.

Sedangkan dari pihak ICEE A Division of the Global Collaboration for Community Empowerment menyampaikan, bahwa mereka siap mengimplementasikan kerja sama ini dan siap membantu Umuslim mewujudkan visi misinya menjadi universitas yang unggul.(*)