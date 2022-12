VIDEO Gabung Klub Arab Saudi, Gaji Ronaldo Rp3,3 Triliun per Tahun Hingga Rp6,8 Juta per Menit

SERAMBINEWS.COM - Nasib bintang sepakbola Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya jelas setelah perceraian dramatis dengan klub Inggris, Manchester United.

CR7, julukan Ronaldo, bergabung dengan klub Arab Saudi, Al-Nassr.

Mengutip Posbelitung.co, kontrak Ronaldo dengan Al-Nassr juga memecahkan rekor gaji tertinggi yang diterima pemain sepak bola.

Bersama Al-Nassr, Ronaldo digaji senilai hampir €200 juta atau Rp 3,33 Triliun semusim.

Bayaran yang diterima Ronaldo itu jauh lebih tinggi dari saat dia masih di MU yakni 26,8 juta poundsterling atau sekitar Rp 503 miliar per musim.

Dilansir Kompas.com, jika dirinci berikut gaji Ronaldo di Al Nassr:

Rp 3,3 triliun per tahun

Rp 275 miliar per bulan

Rp 68,75 miliar per minggu

Rp 9,8 miliar per hari

Rp 408 juta per jam

Rp 6,8 juta per menit.

Sedangkan untuk lamanya kontrak Cristiano Ronaldo di klub Al Nassr, akan berlangsung hingga 2025.

Angka kisaran gaji dan kontrak yang ditandatangani CR7 itu, dibeberkan oleh Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, ia mengumumkannnya di Twitter.

Cristiano Ronaldo telah resmi bergabung dengan Al-Nassr dan akan bermain selama dua setengah musim di Arab Saudi.

Bintang Portugal itu menandatangani kontrak selama dua setengah musim sebagai pemain dan hingga 2030 sebagai duta proyek ambisius Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Jumlah total yang akan diterima pemain asal Portugal ini hampir menyentuh angka 200 juta euro, menjadikan CR7 pesepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia.(*)

