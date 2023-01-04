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Anggota DPR RI Nasir Djamil Bersilaturahmi dengan Abu Mudi Samalanga

M Nasir Djamil dan Pimpinan Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga Abu Syekh H Hasanoel Basry HG

Editor: IKL
zoom-inlihat foto Anggota DPR RI Nasir Djamil Bersilaturahmi dengan Abu Mudi Samalanga
For Serambinews
M Nasir Djamil dan Pimpinan Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga Abu Syekh H Hasanoel Basry HG 

SERAMBINEWS.COM - Anggota DPR RI asal Aceh dari Fraksi PKS yang juga ketua Forbes DPR RI, M Nasir Djamil, mencium tangan Pimpinan Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, Abu Syekh H Hasanoel Basry HG, saat menghadiri acara Haul ke-35 Allah Yarham Abon H Abdul Aziz bin M Shaleh (Abos Samalanga) di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, Bireuen. (*)

Baca juga: Pengurus PKS Aceh Bersama Anggota DPR RI Nasir Djamil Berkunjung ke Kediaman Abu Mudi

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Nasir Djamil
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Anggota DPR RI

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