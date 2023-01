Masuk 10 Besar Drama di 19 Negara Termasuk Indonesia, Kapan Part 2 Drakor The Glory Tayang?

The Glory

SERAMBINEWS.COM - Part 1 drama Korea (drakor) The Glory baru saja tayang.

Drakor yang dibintangi Song Hye Kyo itu barlatar kisah tentang bullying dan aksi balas dendam.

Penonton pun sukses dibuat penasaran tentang kelanjutkan peran tak biasa yang dimainkan oleh ratu drakot tersebut.

Pihak drama menanggapi laporan tentang tanggal rilis untuk bagian keduanya.

Pada 6 Januari 2023, sebuah outlet media Tiongkok melaporkan bahwa Part 2 atau Bagian 2 dari The Glory akan dirilis pada 10 Maret.

Namun, meskipun judulnya terbaca 10 Maret, badan artikel itu sendiri menyatakan 20 Maret sehingga membuat pembaca kebingungan.

Menanggapi laporan tersebut dan kebingungan pemirsa, perwakilan Netflix merilis pernyataan.

“Tanggal rilis untuk Bagian 2 belum diputuskan,” bunyi pernyataan itu.

Netflix menambahkan bahwa tanggal rilis akan diumumkan secara terpisah saat dikonfirmasi.

The Glory bercerita tentang mantan korban kekerasan sekolah yang brutal.

Ia bersumpah akan membalas dendam pada para pem-bully-nya setelah menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak mereka.

Song Hye Kyo, yang sebelumnya bekerja sama dengan penulis The Glory, Kim Eun Sook, dalam drama hit Descendants of the Sun, berperan sebagai protagonis pendendam Moon Dong Eun.

Sementara Lee Do Hyun berperan sebagai pemeran utama pria bernama Joo Yeo Jung.

Drama ini juga dibintangi oleh Yeom Hye Ran, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon, Kim Hieora, Cha Joo Young, dan banyak lagi.

Setelah perilisan Bagian 1 pada 30 Desember 2022, The Glory mencatat lebih dari 25,4 juta jam penayangan di seluruh dunia hanya dalam tiga hari.

Drama ini juga menduduki peringkat 10 besar chart dari 19 negara berbeda termasuk Korea, Indonesia, Malaysia, Kuwait, Singapura, Maroko, dan Hong Kong.

Untuk menindaklanjuti delapan episode Bagian 1, The Glory Bagian 2 akan dirilis sekitar Bulan Maret 2023.

