Alami KDRT dari Ferry Irawan, Verrell Bramasta Minta Dukungan dan Doa untuk Kesembuhan Venna Melinda

SERAMBINEWS.COM - Mengetahui ibunya Venna Melinda yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) oleh suaminya, Ferry Irawan. Verrell Bramasta meminta dukungan dan doa untuk kesembuhan sang ibu

Putra sulung Venna Melinda, Verrell Bramasta meminta dukungan dan doa untuk kesembuhan sang ibu usai mengalami KDRT dari suaminya, Ferry Irawan.

Permintaan tersebut disampaikan Verrell Bramasta dalam unggahan terbaru di Instagram Stories miliknya di Instagram yang diunggah pada Selasa (10/1/2022).

"Bismillah. Mohon doa dan support dari semuanya," tulis Verrell Bramasta.

Sebelumnya, aktor Verrell Bramasta mengaku akan membela sang ibunda yang kini dirawat di rumah sakit.

Lewat postingan yang diunggah dalam Instagram Stories tersebut, Verrell menuliskan pesan menyentuh. Verrell memastikan bahwa ia akan selalu di sisi ibunya

Terlihat dalam postingan di akun Instagram Storynya, Senin, 9 Januari 2023, "I'm here for you, Ma. Bismillah," tulis Verrell Bramasta dikutip Serambinews.com, Selasa (10/1/2023).

Verrell Bramasta itu belum banyak bicara mengenai kejadian yang menimpa Venna Melinda. Mantan kekasih Natasha Wilona itu tak banyak menuliskan keterangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Venna Melinda melaporkan Ferry Irawan ke polisi atas kasus dugaan KDRT pada Minggu (8/1/2023).

Venna Melinda sudah menjalani pemeriksaan dan visum usai diduga mengalami tindak KDRT oleh Ferry Irawan.

Dari penjelasan polisi, KDRT itu terjadi setelah Venna Melinda cek-cokdi salah satu hotel di Jalan Dhoho, Kediri, Jawa Timur. Minggu (8/1/2023).

Kondisi Terbaru Venna Melinda Usai Jadi Korban KDRT

Artis Venna Melinda baru-baru ini curhat ke Hotman Paris sambil menangis usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) yang dilakukan Ferry Irawan.