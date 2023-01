Jadi Korban KDRT hingga Tulang Rusuk Sakit, Verrel Kirim Pesan Menyentuh untuk Ibunya Venna Melinda

SERAMBINEWS.COM - Verrel Bramasta memberi pesan menyentuh untuk ibunya, Venna Melinda, yang kini menjadi korban dugaan kekerasan dalam ruman tangga ( KDRT) yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan.

Verrel Bramasta yang merupakan putra sulung Venna Melinda, tampak mengunggah ulang postingan ibunya yang lampau yang memperlihatkan video masa kecil ia dengan adiknya, Athalla Naufal.

Lewat postingan yang diunggah dalam Instagram Stories tersebut, Verrel menuliskan pesan menyentuh. Verrel memastikanbahwa ia akan selalu di sisi ibunya

"I'm here for you ma bismillah," tulis Verrel Bramasta dikutip Serambinews.com, Selasa (10/1/2023).

Meski memberi pesan menyentuh untuk menyemangati ibunya yang menjadi korban KDRT, Verrel tak banyak bicara soal kasus Dugaan KDRT yang menimpa Venna Melinda.

Hingga kini keberadaan Verrel belum diketahui. Terakhir diketahui Verrel masih berlibur ke Jepang.

Kemudian beberapa hari setelah itu Verrel membuat Instagram Stories sedang tertahan berada di Bandara Taiwan karena kehilangan paspor.

Seperti diberitakan sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Venna Melinda melaporkan Ferry Irawan ke polisi atas kasus dugaan KDRT pada Minggu (8/1/2023).

Venna Melinda sudah menjalani pemeriksaan dan visum usai diduga mengalami tindak KDRT oleh Ferry Irawan.

Dari penjelasan polisi, KDRT itu terjadi setelah Venna Melinda cek-cokdi salah satu hotel di Jalan Dhoho, Kediri, Jawa Timur. Minggu (8/1/2023).

Kondisi Terbaru Venna Melinda Usai Jadi Korban KDRT

Artis Venna Melinda baru-baru ini curhat ke Hotman Paris sambil menangis usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) yang dilakukan Ferry Irawan.

Dalam curhatanya tersebut, Hotman Paris juga mengungkap kondisi terbaru Venna Melinda setelah mengalami KDRT yang dilakukan Ferry Irawan.