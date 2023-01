Pasca KDRT, Masih Perbaiki Hubungan dengan Rizky Billar, Lesty Kejora Batal Manggung

"Betul, kami mendapat pernyataan dari pihak Lesti yang menyatakan bahwa Lesti tidak jadi tampil di ulang tahun Indosiar

SERAMBINEWS.COM - Pasangan artis Lesty Kejora dan Rizky Billar telah jarang tampil di televisi pasca kasus KDRT.

Kini keduanya fokus mengurus keluarga dan sejumlah bisnisnya.

Pedangdut Lesti Kejora dipastikan batal tampil dalam perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-28 stasiun televisi Indosiar.

Diketahui, Lesti Kejora masih fokus memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Rizky Billar.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Programming SCM, Harsiwi Achmad.

"Betul, kami mendapat pernyataan dari pihak Lesti yang menyatakan bahwa Lesti tidak jadi tampil di ulang tahun Indosiar. Lesti Kejora dan pasangan masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya," kata Harsiwi Achmad dalam pernyataan resminya yang dikutip pada Senin (9/1/2023).

Meskipun Lesti tidak tampil, Harsiwi menyebut perayaan ulang tahun Indosiar akan tetap digelar meriah.

Nantinya, terdapat ratusan penyanyi yang akan menyuguhkan penampilan terbaik untuk pemirsa.

"The show must go on. Kemegahan dua malam puncak Ulang Tahun INDOSIAR ke-28 dipastikan akan berlangsung sangat meriah dan spektakuler. Nantikan kejutan-kejutan serta kolaborasi mencengangkan di atas panggung INDOSIAR”, ujarnya.

Sebelumnya, istri Rizky Billar itu bakal menjadi salah satu bintang tamu di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Indosiar pada Januari 2023.

"Lesti Kejora bakal tampil perdana di rumahnya lagi dalam malam puncak HUT ke-28 Indosiar ," mata VP Creative IEP, Indra Mulyanto di SCTV Tower, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2022).

Selain menyuguhkan suara emasnya, perempuan asal Cianjur itu juga akan mencurahkan isi hatinya.

Indra mengungkapkan, Lesti akan menceritakan perjuangan hidup yang dihadapinya hingga saat ini.

"Untuk HUT Indosiar, Lesti akan tampil kembali, menampilkan apa yang jadi isi hatinya," pungkasnya

