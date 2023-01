VIDEO Pesawat Lepas Landas Bawa Barang-barang, Tapi Kelupaan 55 Orang Penumpang

SERAMBINEWS.COM - Baru-baru ini peristiwa tak terduga terjadi di penerbangan Go First Airways.

Bagaimana tidak, pesawat tersebut lepas landas tanpa sadar meninggalkan 55 orang penumpangnya yang masih berada di shuttle bus.

Menurut media India, insiden langka itu terjadi pada penerbangan Go First Airways, berangkat dari Bengaluru ke New Delhi (India) pada pukul 6:30 pagi pada 9 Januari.

Mengutip TribunMedan.com, Pesawat sudah lepas landas, namun 55 penumpang masih berada di dalam shuttle bus di bandara Kempegowda.

Otoritas Penerbangan Sipil India (DGCA) mengatakan telah meminta Go First Airways untuk menyerahkan laporan yang menjelaskan insiden 'lupa membawa penumpang' dan akan mengambil tindakan yang sesuai.

Kelalaian pihak penerbangan membuat para penumpang marah karena ketinggalan pesawat dan kejadian tersebut lantas membuat heboh media sosial.

Seorang penumpang bernama Shreya Sinha di akun twitternya mengatakan, peristiwa itu adalah pengalamannya yang paling buruk.

Ia juga menyebut insiden itu sebagai puncak kelalaian di dunia penerbangan India.

Sementara itu, seorang penumpang pria bernama Satish Kumar mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelayanan maskapai ini.

Go First Airways menanggapi postingan Twitter pelanggan dengan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, tetapi mereka tidak memberikan pernyataan resmi.

NDTV melaporkan bahwa penyebab insiden tersebut adalah kesalahan dalam pertukaran informasi antara kru dan personel ground control.

Meskipun penumpang memiliki boarding pass dan label bagasi, pesawat berangkat ke New Delhi sesuai jadwal sebelum mereka sempat duduk.

Kabarnya, setelah ketinggalan pesawat, 53 penumpang naik pesawat maskapai lain dan tiba di New Delhi empat jam lebih lambat dari jadwal semula.

Dua penumpang yang tersisa meminta pengembalian uang dan sudah dibayar pihak maskapai.(*)

