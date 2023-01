Ferry Irawan Dilaporkan Lakukan KDRT, Venna Melinda Singgung Perihal Sosok Wanita Kuat

Venna Melinda sempat memberikan pesan menohok untuk Ferry Irawan ketika mendapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Rumah tangga Venna Melinda dan Ferry Irawan sedang menjadi sorotan.

Pria yang menikahinya dua tahun lalu diduga melakukan kekeran dalam rumah tangga (KDRT).

Hingga akhirnya Venna melaprokan Ferry Irawan ke polisi. Venna Melinda menyinggung perihal sosok wanita yang kuat.

Diketahui, Venna Melinda telah melaporkan Ferry Irawan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Senin (9/1/2023).

Tentu, KDRT ini menjadi ujian hidup bagi Venna Melinda yang tidak mudah.

Dalam Instagram @vennamelindareal, Venna Melinda mengunggah beberapa foto yang dikolase menjadi sebuah video.

Foto-foto tersebut memperlihatkan potret Venna Melinda yang tersenyum.

Video ini diunggah dengan menyematkan lagu 'Ku Mohon' dari Afgan.

Melalui keterangan postingan, Venna Melinda menyinggung perihal sosok wanita yang kuat.

Venna Melinda meyakini wanita yang kuat akan memiliki kekuatan untuk perjalanan.

Sementara itu, wanita dengan kekuatan akan tahu bahwa dalam perjalanan, ia menjadi sosok kuat.

"A strong woman knows she has strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong," tulis keterangan postingan.

(Seorang wanita yang kuat tahu dia memiliki kekuatan yang cukup untuk perjalanan, tetapi seorang wanita dengan kekuatan tahu bahwa dalam perjalananlah dia akan menjadi kuat).